Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.
РБК11:56

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В России призвали вернуть продуктовые карточки

Lenta.ru12:29

Российский бизнес призвал вернуть продуктовые карточки

РИА Новости13:36

Бизнес призвал вернуть в Россию продуктовые карточки

Газета.Ru13:27

В России призвали ввести продуктовые карточки

Известия15:07

Бизнес призвал вернуться к идее введения продовольственных карточек

News.ru12:11

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

РБК11:56

Бизнес попросил власти России вернуться к идее продуктовых карточек

Говорит Москва11:35
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
Общество

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
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Экономика

В России предлагают ввести карточки на продукты питания

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров обратились к Кабмину РФ с призывом разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи – ввести продовольственные карточки для малообеспеченных россиян.
Expert.ru 11:26
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Общество

В Подмосковье изменили правила оформления пропусков

О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Lenta.ru 10:59
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Общество

В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
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Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
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Политика

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
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Происшествия

В Севастополе выявили новый случай коронавируса

Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
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Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
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Культура

Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»

Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor вчера в 05:55
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Происшествия

В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей

Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости вчера в 06:22
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Общество

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не пройден

Пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Православие и Мир 10:54
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Транспорт

Власти Москвы раскрыли механизм проверки пропусков у пассажиров такси

При заказе машины клиенту не придётся вводить номер цифрового пропуска, сообщил ТАСС замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.
Говорит Москва 13:45
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Общество

В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов

В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
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Футбол

Быстров не сочувствует футболистам из-за урезания их зарплат

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение о ситуации с урезанием зарплат футболистам из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 09:35
Экономика

Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб

Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК 13:45
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Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Происшествия

В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов

Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Наука

В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе

Китайские ученые установили, что применение так называемых адъювантных препаратов, которые назначаются при при гипертензии, существенно снижают риск развития тяжелой пневмонии при COVID-19. результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.
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Футбол

Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
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FAW готовит премьеру нового FAW T77 в России

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Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4

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МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
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Здоровье

Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля

Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
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Общество

В Тульской области закрываются садовые и строительные магазины

Сегодня, 14 апреля, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес дополнения в Указ о режиме повышенной готовности.
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Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10

Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.
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