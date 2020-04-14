Коронавирус
Lenta.ruВ России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.РБК11:56
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Lenta.ru 10:02
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Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Экономика
Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб
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Политика
Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
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Общество
Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве
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Происшествия
Возбуждено уголовное дело после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке
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Ivbg.ru 13:34
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Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья
Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
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Общество
Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных
Беспорядки в исправительной колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошли после недавней смены руководства.
РБК 11:47
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Общество
В Саратовской области закрывают все религиозные объекты
На территории Саратовской области из-за угрозы коронавируса будут закрыты все религиозные объекты.
Saratovnews 13:18
Политика
В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском 13:00
Футбол
Общее собрание клубов футбольной бундеслиги перенесено на 23 апреля
Общее собрание клубов первой и второй бундеслиг перенесено на 23 апреля, сообщается на сайте Немецкой футбольной лиги (DFL).
РИА Новости 09:36
Общество
Глава Карелии продлил режим самоизоляции в регионе до 25 апреля
Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим полной самоизоляции в регионе до 25 апреля в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом.
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Армия и оружие
В Британии оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»
В Великобритании высоко оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак».
ToDay News Ufa 05:15
Шоу-бизнес
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Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
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По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
Здоровье
Угрозу повторного заражения переболевших коронавирусом оценили в ВОЗ
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Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
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Газета.Ru 04:20
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка
Известная телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира Инстаграм рассказала о том, что потеряла ребенка.
Стерлеград 04:30
Происшествия
В Астрахани поймали рыбака из Сызрани, нарушившего самоизоляцию
31-летний мужчина, нарушив режим самоизоляции, отправился на реку Кигач за уловом.
СОВА 12:05
Происшествия
Российскую семью затравили из-за заразившегося коронавирусом ребенка
Полиция взяла под охрану семью из Усть-Кутского района Иркутской области, в которой семилетний ребенок заразился коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:30
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
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«Зенит» и «Спартак» обменялись выпадами в Twitter
Российские футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" обменялись выпадами в своих англоязычных аккаунтах в Twitter.
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Игры
EA продолжает тизерить анонс по Crysis
Игромания.ру 13:55
Экономика
В России предложили раздавать продуктовые карточки бедным
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Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
ToDay News Ufa 11:21
Гаджеты
Windows интегрировалась со смартфонами Samsung как macOS с iPhone
Microsoft продолжает тесно интегрировать Windows 10 со смартфонами Android и Samsung в частности.
Вести.Ru 02:00