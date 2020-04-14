Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.
РБК11:56

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Российский бизнес призвал вернуть продуктовые карточки

РИА Новости13:36

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

РБК11:56

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Lenta.ru12:29

Бизнес призвал вернуться к идее введения продовольственных карточек

News.ru12:11

Бизнес призвал раздать продуктовые карточки из-за коронавируса

Forbes12:04

Бизнес призвал вернуть в Россию продуктовые карточки

Газета.Ru13:27

Бизнес попросил власти России вернуться к идее продуктовых карточек

Говорит Москва11:35
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Общество

В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
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Экономика

Малый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов

Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев.
ФАН вчера в 03:28
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Шоу-бизнес

86-летняя подруга принца Гарри рассказала о его жизни в Лос-Анджелесе

На днях приятельница герцога Сассекского 86-летняя антрополог Джейн Гудолл дала интервью Radio Times, в котором подтвердила мнение экспертов.
Woman.ru 04:00
Шоу-бизнес

Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась

Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru вчера в 17:43
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2,6K
Происшествия

В Москве задержали мужчину, закурившего в вагоне метро

Нарушителя, закурившего в вагоне московского метро, задержали, ему грозит штраф, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
РИА Новости 13:32
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Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую

Британские эксперты сообщили о новом опасном симптоме коронавируса, при котором нужно срочно вызывать медиков.
ToDay News Ufa 10:20
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
3,5K
Общество

Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане

Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане.
Известия 10:08
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Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
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Политика

СМИ назвало причины разного уровня смертности от COVID-19 в Европе

Хорватское издание Advance сравнило количество заразившихся коронавирусом в странах Европы и предположило, какие факторы могли повлиять на уровень смертности от COVID-19 на Востоке и Западе материка.
РИА Новости 12:32
Общество

Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками

Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
3,7K
Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
3,3K
Происшествия

В Донецкой области при взрыве миномета погиб украинский военный

Украинский военный погиб, еще восемь солдат получили ранения при взрыве миномета на учениях в Донецкой области, сообщила во вторник пресс-службе офиса генпрокурора.
РИА Новости 12:49
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Армия и оружие

Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью

Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
6
Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
1,1K
Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
1,5K
Политика

The New York Times связала вспышку коронавируса в США с Путиным

Американская газета The New York Times (NYT) опубликовала статью научного журналиста Уильяма Брода (William J. Broad), который связал вспышку коронавируса в США с кампанией, направленной на развал американского здравоохранения, за которой якобы стоит президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 11:01
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Общество

В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
5
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Авто

Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran

Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 00:25
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Энергетика

Bloomberg рассказал об «уступке» России по нефтяной сделке

Из-за пандемии коронавируса России пришлось "пойти на уступки" по нефтяной сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 16:14
519
Общество

В Подмосковье выявили более ста нарушителей самоизоляции

За сутки в Московской области составили более 100 протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщают власти региона.
News.ru 12:59
9
Экономика

Эксперты оценили стоимость самых необходимых бизнесу мер в 1,9% ВВП

Какая поддержка нужна бизнесу Президент Владимир Путин объявил, что "необходимы новые дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов".
РБК 10:24
Здоровье

В Тюмени пациенты заразили коронавирусом медработников

В Тюменской области среди зараженных коронавирусом есть медработники.
Новости Тюмени 72.ru 05:17
30
Технологии

«Карта жителя Нижегородской области» исчезла из Google Play

«Карта жителя Нижегородской области» исчезла из Google Play. Сервис приостановил обновление и загрузку приложения.
Открытый Нижний 12:21
23
Происшествия

В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
32
Авто

Hyundai Tucson получил в РФ новую спецверсию Way

Компания Hyundai представила в России новую специальную серию кроссоверов Hyundai Tucson WAY с предустановленной платформой «Яндекс.Авто» и голосовым помощником «Алиса».
Автоновости дня 11:05
Общество

Режим самоизоляции в Карелии продлили до 25 апреля

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков продлил до 25 апреля режим всеобщей самоизоляции в регионе.
РИА Новости 12:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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