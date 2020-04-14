Экономика
Neva.TodayВ России предлагают вернуть продуктовые карточки
В России призывают вернуть продуктовые карточки в связи с ситуацией с коронавирусом. С таким предложением выступил производители и поставщики продовольственных товаров, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.РБК14 апреля в 11:56
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Авторы идеи вернуть в Россию карточную систему объяснили инициативу опытом США
Говорит Москвавчера в 11:07
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Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн
Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил в четверг глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 07:59
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
Религия
В большинстве регионов церкви не стали закрывать для прихожан на Пасху
РБК изучил позицию епархий и руководства всех регионов России и выяснил, где храмы будут открыты для прихожан, а где — закрыты (по данным на 15 апреля).
РБК 07:52
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
Комсомольская правда вчера в 15:20
Футбол
«Зенит» вступил в переговоры по Зиньковскому
Зиньковский рассказал, как его не взяли в "Спартак" из-за маленького роста "Зенит" и "Спартак" потроллили друг друга в "твиттере" Орлов рассказал, мог ли матч "Зенит" — "Бавария" в 2008 году быть договорным Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
Metaratings вчера в 10:40
Политика
Станцию метро «Пражская» предложили переименовать
Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
Здоровье
В Башкирии на карантин по коронавирусу закрыты десять больниц
Полностью или частично на карантин по коронавирусу закрыты, помимо РКБ имени Куватова, еще три уфимские больницы: № 8, 21 и 22, а также ЦРБ Бирска и Октябрьского, две городские больницы Стерлитамака: № 1 и 2, стационары Салавата и Ишимбая.
Газета Республика Башкортостан вчера в 07:12
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Наука
На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов
Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Здоровье
Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса
Минздрав приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
Ведомости 03:57
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Общество
В России вычислили нулевого пациента с коронавирусом
Завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин рассказал о нулевом пациенте, который завез коронавирус в Россию.
Московский Комсомолец вчера в 09:37
Экономика
Губернатор Алтая сравнил просящих о помощи бизнесменов с незваным гостем
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что власти региона пока не намерены оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ситуации с коронавирусом, и сравнил просящих о помощи предпринимателей с незваным гостем.
РИА Новости 09:05
Происшествия
Полковника Росгвардии поймали на вымогательстве крупной взятки
Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве 18 миллионов рублей.
Вести.Ru 06:01
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Происшествия
В Дагестане убит обстрелявший полицейских водитель
В Табасаранском районе Дагестана полицейские застрелили водителя машины, который не подчинился их требованию остановить машину и открыл огонь.
Коммерсантъ 08:36
Общество
В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса
Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня.
Вести.Ru 04:20
Игры
Слух: The Last of Us Part II может выйти в конце июня
Не исключено, что Sony перенесёт релиз Ghost of Tsushima, если действительно планирует выпустить The Last of Us Part II в конце июня.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Общество
Япония ввела режим ЧС на всей территории
Вести.Ru 07:42
Шоу-бизнес
Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба
Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru 06:04
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Общество
Медикам в Москве предоставят бесплатные такси и места в гостиницах
«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 08:48
Общество
В России зафиксировано 2774 новых случая коронавируса
Новые случаи заражения выявили в 51 регионе (накануне — в 62 регионах).
Рамблер 14 апреля в 04:09
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08