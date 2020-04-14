Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.

с чего всё началось

Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. Об этом во вторник, 14 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на РБК.

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