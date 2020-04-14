Экономика
ИзвестияВ России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. Об этом во вторник, 14 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на РБК.
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с чего всё началось
Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.РБКвчера в 11:56
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Политика
Чем известен генерал Шайтанов, которого СБУ назвала агентом ФСБ
Зачем ФСБ было планировать его убийство, платить за это 200 тысяч долларов да еще и привлекая Шайтанова (если тот, как утверждает СБУ, поставлял очень много ценной информации) — вопрос открытый.
Голос Правды 02:42
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Общество
Авиакомпании получат поддержку в 23 млрд рублей
Казанские ведомости 09:40
Здоровье
Малышева объяснила большое число заболевших коронавирусом в Нью-Йорке
Елена Малышева объяснила большое количество инфицированных COVID-19 в Нью-Йорке. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Pravda.Ru 10:30
Общество
Германия запретила массовые мероприятия до 31 августа
Два дня назад президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации заявил, что до середины июля в стране запрещены массовые мероприятия.
ODDS.ru 11:19
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии
В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории.
RuNews24.ru вчера в 19:12
Здоровье
Эпидемиолог: Китай мог предотвратить пандемию коронавируса за неделю
Ученый Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан высказал точку зрения, что пандемии, уже затронувшей миллионы человек по всему миру, могло бы не произойти, либо ее масштаб был бы значительно меньшим, если бы Китай на неделю раньше сообщил о вспышке коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 10:50
Происшествия
Во Франции пенсионер случайно катапультировался из истребителя
Во Франции из боевого истребителя "Рафаль" по ошибке катапультировался 64-мужчина.
Утро.ru вчера в 10:53
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Авто
Турецкий электрокар TOGG получил одобрение в Европе
Турецкий бренд TOGG зарегистрировал патент на дизайн своего первого электрокара.
SpeedMe 08:02
Экономика
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Тульская пресса 09:41
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Общество
Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве
Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 13 апреля в 02:41
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Футбол
Бразильцы «Ахмата» пожаловались на невозможность вернуться на родину
Газета.Ru 12 апреля в 14:29
Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Финансы
Курс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
Rambler News Service 11:34
Экономика
Ритейлеры потеряли 1,4 млрд рублей на утилизации портящихся продуктов
Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сообщил, что у ритейлеров образовался избыток скоропортящихся продуктов с истекающим сроком годности, дополнительные расходы на утилизацию которых в марте составили почти 1,4 млрд рублей.
Давыдов.Индекс 06:27
Авто
Volvo ограничила скорость новых автомобилей
Кроме непосредственного ограничения максимальной скорости у новых автомобилей, Volvo планирует внедрить еще две технологии – интеллектуальное управление скоростью в соответствии с дорожными условиями и систему «геозоны», которая сможет автоматически замедлять машину рядом с больницами и школами.
Автоновости дня 08:45
Здоровье
США могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на СNN, в США вероятно будут продлены такие меры социального дистанцирования, как закрытие школ и домашний карантин аж до 2022.
ToDay News Ufa 07:13
Общество
В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов
В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
Neva.Today 10:04
Политика
«Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ
РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Медиазона 08:00
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35