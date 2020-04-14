Экономика
ИзвестияВ России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. Об этом во вторник, 14 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на РБК.
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с чего всё началось
Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.РБК11:56
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Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
Здоровье
В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения медицинских масок
В некоторых случаях медицинские маски могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека.
Пятый канал вчера в 03:52
Происшествия
Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268
В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268.
RT на русском 18:13
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
Транспорт
РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ 12 апреля в 16:22
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Футбол
Заболевший коронавирусом Феллайни выписан из больницы
Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни выписан из китайской больницы после заболевания коронавирусом.
Матч ТВ 05:05
Здоровье
Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости 17:54
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Происшествия
В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху
Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.
REGNUM 18:28
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Футбол
«Барселона» подаст в суд на бывшего вице-президента футбольного клуба
Испанская "Барселона" планирует судиться с бывшим вице-президентом футбольного клуба Эмили Русо в связи с его заявлениями в СМИ, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 15:09
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Общество
Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков
Дорожные камеры в Москве пока не способны выявлять нарушителей пропускного режима, а потому водители без спецпропусков не получат штрафы за каждый проезд под камерой.
Российская газета 18:46
Наука
Пятидневное голодание превратило мальков японской рыбки в самцов
После пяти дней голодовки самки японской медаки (Oryzias latipes) меняют пол.
Территория новостей 02:54
Политика
В США предположили естественное происхождение коронавируса
Американские военные считают, что коронавирус SARS-CoV-2, который продолжает распространяться по всему миру с конца декабря прошлого года, вызывая инфекционное заболевание COVID-19, скорее всего, имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории.
Известия 15:49
Авто
Haval привезет в Россию новый внедорожник H5
Китайская компания Haval объявила о расширении списка своих моделей, Тульский завод начал выпуск внедорожника H5 для России.
Народные новости 12 апреля в 09:11
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Piter.tv вчера в 15:54
Происшествия
В Ленобласти возбуждено дело после заражения иностранцев COVID-19
Следователи Ленинградской области завели уголовное дело о нарушении санитарных правил после того, как иностранцы в общежитии во Всеволжском районе заразились коронавирусом.
RT на русском 17:40
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ивана Урганта опубликовала фото с темнокожим бойфрендом
Первые совместные снимки Эрики и Мусы в Instagram вызвали у подписчиков смешанные чувства. Многие поклонники не одобрили выбор Эрики.
GreatLove 17:49
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
Футбол
«Борнмут» отказался от господдержки при выплатах сотрудникам
"Борнмут" отказался от государственной поддержки при выплатах сотрудникам зарплаты после критики со стороны болельщиков клуба, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 15:44
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Наука
Овощная диета снижает риск преждевременных родов
Rusargument 15:06
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что получена информация о том, что в США в тяжелом положении в связи с коронавирусом оказались 74 школьника РФ.
РИА Новости 14:31