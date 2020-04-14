Экономика

ИзвестияИзвестияВ России призвали ввести продуктовые карточки

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Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. Об этом во вторник, 14 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на РБК.
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с чего всё началось

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.
РБК11:56

Подробнее о событии

Инициатива с продуктовыми карточками идёт не от заботы о людях: эксперт

REGNUM22:20

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

РБК11:56

В России призвали вернуть продуктовые карточки

РИА Новости13:36

Бизнес призвал вернуть в Россию продуктовые карточки

Газета.Ru13:27

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Lenta.ru12:29

Бизнес призвал вернуться к идее введения продовольственных карточек

News.ru12:11

В России призвали ввести продуктовые карточки

Известия15:07
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Политика

Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ

На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru 12:20
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

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РИА Новости 14:36
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Общество

Вывозной рейс доставил россиян из Бангкока в Новосибирск

Вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines из Бангкока во вторник прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло аэропорта.
РИА Новости 09:28
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Политика

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

Еще неделю назад американский президент Дональд Трамп критиковал меры ВОЗ и грозился приостановить взносы.
Вести.Ru 19:35
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Технологии

Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии

Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС 23:12
Общество

Граждане РФ вылетели из США в Россию возвратным рейсом

Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
Российская газета 21:05
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Общество

В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом

RT на русском 17:28
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Футбол

Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»

Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru 11:25
Общество

В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
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Общество

Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции

Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 11:58
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Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
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Общество

Польша 19 апреля ослабит введённые из-за коронавируса ограничения

Польша с 19 апреля начнёт постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
News.ru 04:46
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Транспорт

В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве столицы сообщила о намерении штрафовать в Москве автомобилистов без цифровых специальных пропусков за проезд по камерой видеонаблюдений.
РБК 18:58
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Наука

Генетические типы коронавируса в разных частях света отличаются

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RuNews24.ru 05:38
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Политика

Губернатор штата Нью-Йорк отказался подчиниться Трампу

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что не подчинится требованию президента США Дональда Трампа по снятию карантинных мер с региона.
Aobe.ru 20:06
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Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 23:10
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
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Политика

Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу

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RT на русском 22:45
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Армия и оружие

Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси

Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза вчера в 13:40
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Здоровье

Глава Минздрава рассказала о пике пандемии коронавируса в Омске

Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова заявила, что пик пандемии коронавируса в регионе пройдет до конца апреля.
РИА ОмскИнформ 10:56
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Происшествия

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100

«В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — указано в заявлении.
RT на русском 22:30
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Происшествия

Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки

«За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.
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Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
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Армия и оружие

Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса

REGNUM вчера в 12:02
Политика

Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
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Авто

Началась сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью

В оправившемся от вспышки коронавируса Китае началось серийное производство модели Byton M-Byte, которая примечательна своей приборной панелью с интегрированным 48-дюймовым дисплеем.
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Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии

Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6–10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
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В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

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