Продажи медицинских масок в аптеках в России с период с 6 января по 7 июня выросли в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом минувшего года — до 3,538 млрд рублей. Продажи антисептиков подскочили в 10 раз, — до 449,7 млн рублей.

В России продажи масок с января выросли до 3,5 млрд рублей

Общество PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих. 76

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 798

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 10K

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,9K

Политика Путин назвал темы предстоящей встречи лидеров ядерной пятерки "Наша способность работать совместно и согласованно как настоящие партнеры покажет, насколько будут серьезны последствия пандемии и как быстро мировая экономика может выйти из рецессии", - написал Путин. 1

Политика Посольство РФ призвало законодателей США прекратить пугать «российской угрозой» Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшными историями о "российской угрозе", - отметили российские дипломаты.

Политика Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии. 34

Общество Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта» Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня. 59