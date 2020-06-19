Экономика
Мойка78В России продажи масок с января выросли до 3,5 млрд рублей
Продажи медицинских масок в аптеках в России с период с 6 января по 7 июня выросли в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом минувшего года — до 3,538 млрд рублей. Продажи антисептиков подскочили в 10 раз, — до 449,7 млн рублей.
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Аптечные продажи лекарств с начала года превысили 440 млрд рублей
Фармацевтический вестниквчера в 05:05
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
Транспорт
Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты
Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.
Известия 02:59
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Здоровье
Министр здравоохранения РФ: «Ни в коем случае нельзя растерять доверие пациентов»
Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко почти сразу после назначения пришлось столкнуться с такими вызовами, как ни одному его предшественнику.
Будущее России. Национальные проекты 02:30
Культура
Военная драма «Операция „Дезертир“» — 24 июня на НТВ
В среду, 24 июня, в эфире телеканала НТВ состоится премьера военной драмы «Операция „Дезертир“».
НТВ вчера в 04:33
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Здоровье
Вице-мэр Екатеринбурга: врачи заражаются коронавирусом не в больницах
Работающие в Екатеринбурге врачи заражаются коронавирусом, в основном, не в больницах, заявил сегодня на брифинге заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов.
Znak.com 02:59
Общество
В захваченный казаками монастырь прибыли правоохранители
Компания 17 июня в 05:21
Общество
За сутки в Татарстане выявлено 36 новых случаев коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19.
Республика Татарстан 03:39
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 17 июня в 05:58
Общество
Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия 01:47
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
Вести.Ru 03:26
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 116 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 19 июня выявлено 116 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 7 790
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 790, прирост второй день не превышает минимум в 1,4%. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 03:51
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Футбол
«Сочи» и «Ростов» договорились провести матч согласно расписанию
Встреча 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом" пройдет 19 июня, как и планировалось.
Газета.Ru 03:09
Общество
В Чувашии создали комиссию для похорон Игнатьева
Власти Чувашии создали правительственную комиссию для организации похорон экс-руководителя республики Михаила Игнатьева.
РБК 03:57
Общество
Кемерово лидирует по количеству новых заразившихся коронавирусом
Оперштаб Кузбасса по коронавирусу опубликовал суточную сводку заболеваемости COVID-19 в регионе.
Город новостей 00:34
Общество
За сутки в Югре выявили 259 носителей коронавируса
Ханты-Мансийск, 19 июня 2020, 10:48 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:48
Футбол
Ларссон: я абсолютно счастлив в «Спартаке»
Шведский футболист «Спартака» Джордан Ларссон признался, что мечтает попробовать свои силы в лучших чемпионатах Европы, но в настоящий момент счастлив в московском клубе.
RT на русском 03:56
Культура
Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Селезнёву
Глава государства отметил обаяние артистки и верность профессии. Владимир Путин пожелал Наталье Селезнёвой здоровья, вдохновения и успехов.
Областная газета 04:01
Технологии
Эксперт объяснил, как нельзя заряжать смартфон
Старший инженер фирмы IVEStore Андрей Зеленый рассказал, как нельзя заряжать смартфоны.
7 новостей 00:54
Общество
В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
В Первом МГМУ имени Сеченова 18 добровольцев получили инъекцию вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости вчера в 11:02
Наука
Против коронавируса изобретено новое лекарство
Соловей.Инфо 17 июня в 06:49
Общество
Утром 21 июня жители Дона смогут наблюдать солнечное затмение
Don24 вчера в 03:24
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Общество
Домогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова
Газета.Ru 04:11
Общество
В России предлагают законсервировать все мусоропроводы
Общественные организации выступили с предложением законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах России как источник антисанитарии, неприятного запаха и шума в подъездах.
Avaho.ru вчера в 07:04