Продажи медицинских масок в российских аптеках с 6 января по 7 июня увеличились в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,538 миллиарда рублей, а продажи антисептиков - в 10 раз, до 449,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в аналитическом агентстве DSM Group, которое занимается мониторингом и исследованиями фармрынка.

с чего всё началось

Продажи медицинских масок в аптеках в России с период с 6 января по 7 июня выросли в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом минувшего года — до 3,538 млрд рублей. Продажи антисептиков подскочили в 10 раз, — до 449,7 млн рублей.

В России продажи масок с января выросли до 3,5 млрд рублей

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