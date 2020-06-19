Экономика
Мойка78В России продажи масок с января выросли до 3,5 млрд рублей
Продажи медицинских масок в аптеках в России с период с 6 января по 7 июня выросли в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом минувшего года — до 3,538 млрд рублей. Продажи антисептиков подскочили в 10 раз, — до 449,7 млн рублей.
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Продажи медицинских масок в российских аптеках с 6 января по 7 июня увеличились в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,538 миллиарда рублей, а продажи антисептиков - в 10 раз, до 449,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в аналитическом агентстве DSM Group, которое занимается мониторингом и исследованиями фармрынка.РИА Новостивчера в 20:16
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Аптечные продажи лекарств с начала года превысили 440 млрд рублей
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