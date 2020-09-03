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REGNUM
REGNUM

В России продажи на «Авито» и «Юле» предложили обложить налогом

Москва, 3 сентября 2020, 10:20 — REGNUM В России продажу поддержанных вещей в интернете могут обложить налогом, соответствующую инициативу рассматривает Министерство финансов, сообщают «Ведомости».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара.
Ведомости18:44
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РБК

В России предложили облагать налогом продажи на «Авито»

РБК03:22
Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

Ведомости18:44
Lenta.ru

Продажи на «Авито» обложат налогом

Lenta.ru02:05
РЕН ТВ

С продажи б/у вещей в интернете станут брать налоги

РЕН ТВ00:44
Царьград

Продавцов на Avito и в соцсетях заставят платить налог: Минфин объяснил нюансы

Царьград21:27
URA.Ru

С продажи б/у вещей на Avito будут брать налоги

URA.Ru20:15
РИА Новости

Продажи на «Авито» и «Юле» обложат налогом

РИА Новости02:54

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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Власти анонсировали новые кадровые решения в окружении Лукашенко

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