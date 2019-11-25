В Москве зарегистрировано 39,6 тысячи ДДУ (+ 42 %), в Санкт-Петербурге – 46,5 тысячи ДДУ (+ 13 %). А вот в других регионах России количество купленных новостроек падает. Даже в Московской области количество ДДУ упало на 19% (37900 договоров).

В России продажи новостроек за три квартала выросли на 16%

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Происшествия ФСБ задержала майора полиции по делу о квартирах на ночь в центре Москвы Во вторник, 26 ноября, сотрудники ФСБ совместно со следователями главного следственного управления СК по Москве задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко.

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