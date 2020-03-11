Экономика
Московский Комсомолец в Марий ЭлВ России резко выросли продажи смартфонов
В январе в России было продано удивительно большое количество смартфонов. Более трех миллионов штук – таковы итоги продаж смартфонов в Российской Федерации в январе. Это на 19,5 процента больше, чем в январе 2019 года.
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с чего всё началось
В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.Ведомостивчера в 17:41
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Футбол
Стали известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Немецкий «РБ Лейпциг» и итальянская «Аталанта» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Общество
Тысячу россиян поместили на карантин в Москве
В Москве на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Футбол
Товарищеский матч «Зенита» с «Шальке» перенесен из-за коронавируса
Товарищеский матч между санкт-петербургским "Зенитом" и немецким "Шальке", который должен был состояться 29 марта в Гельзенкирхене, перенесен на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса.
Общество
Употребление воды натощак положительно влияет на здоровье
Немецкие специалисты выяснили, что выпитый утром натощак стакан воды положительно влияет на организм, сообщило издание Focus.
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно (с субботы до понедельника), – рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
Происшествия
Из автобуса Таллин-Петербург высадили мужчину с кашлем
Накануне, пассажира высадили из автобуса за приступ кашля. Мужчина ехал из Эстонии в город на Неве, когда у него началась аллергия.
Общество
ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).
Происшествия
Появилось сообщение о бомбе на борту российского самолета
Появилось сообщение о бомбе на борту российского пассажирского самолета.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Энергетика
Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране
Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Здоровье
Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса
Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Политика
Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право идти на выборы
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
Армия и оружие
Россия отправляет новейший корвет «Гремящий» в Балтийское море
Судно прошло 4-месячные испытания Корвет "Гремящий" направляется в Балтийское море после 4 месяцев испытаний, сообщает Минобороны РФ на официальной странице в ФБ в среду, 11 марта.
Финансы
Банк Англии снизил базовую ставку из-за коронавируса
Лондон, 11 марта 2020, 16:47 — REGNUM Банк Англии экстренно снизил базовую ставку с 0,75 до 0,25% из-за эпидемии уханьского коронавируса, 11 марта передает BBC.
Общество
Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Здоровье
Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно
Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
Здоровье
Коронавирус может стать хроническим
Коронавирус COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.