Экономика

Московский Комсомолец в Марий ЭлМосковский Комсомолец в Марий ЭлВ России резко выросли продажи смартфонов

В январе в России было продано удивительно большое количество смартфонов. Более трех миллионов штук – таковы итоги продаж смартфонов в Российской Федерации в январе. Это на 19,5 процента больше, чем в январе 2019 года.
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с чего всё началось

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.
Ведомостивчера в 17:41

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В России зафиксирован аномальный спрос на смартфоны

НТВ05:11

В России продажи смартфонов аномально выросли

Газета Кемерова04:43

В России аномально выросли продажи смартфонов

Lenta.ruвчера в 18:26

«Ведомости» сообщили о неожиданном резком росте продаж смартфонов в России

Интерфакс03:44

В России зафиксировали аномальный спрос на смартфоны

News.ru01:52

СМИ сообщили о резком росте продаж смартфонов в России

Говорит Москва04:11

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

Ведомостивчера в 17:41
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Стали известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Немецкий «РБ Лейпциг» и итальянская «Аталанта» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
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Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Коммерсантъ 09:42
Общество

Тысячу россиян поместили на карантин в Москве

В Москве на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.
Lenta.ru 08:17
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Футбол

Товарищеский матч «Зенита» с «Шальке» перенесен из-за коронавируса

Товарищеский матч между санкт-петербургским "Зенитом" и немецким "Шальке", который должен был состояться 29 марта в Гельзенкирхене, перенесен на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса.
МК-Спорт 09:24
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Употребление воды натощак положительно влияет на здоровье

Немецкие специалисты выяснили, что выпитый утром натощак стакан воды положительно влияет на организм, сообщило издание Focus.
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Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно (с субботы до понедельника), – рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.
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Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО.
Известия 10:09
Политика

Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
BFM.ru 06:22
Происшествия

Из автобуса Таллин-Петербург высадили мужчину с кашлем

Накануне, пассажира высадили из автобуса за приступ кашля. Мужчина ехал из Эстонии в город на Неве, когда у него началась аллергия.
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Общество

ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).
Известия 09:16
Происшествия

Появилось сообщение о бомбе на борту российского самолета

Появилось сообщение о бомбе на борту российского пассажирского самолета.
Lenta.ru 10:19
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Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

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Газета.Ru 09:15
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

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Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
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Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса

Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
РБК 10:15
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 02:36
Политика

Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право идти на выборы

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Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
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Армия и оружие

Россия отправляет новейший корвет «Гремящий» в Балтийское море

Судно прошло 4-месячные испытания Корвет "Гремящий" направляется в Балтийское море после 4 месяцев испытаний, сообщает Минобороны РФ на официальной странице в ФБ в среду, 11 марта.
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Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
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Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно

Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
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Здоровье

Коронавирус может стать хроническим

Коронавирус COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
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Трое украинских военных убиты за сутки при обстрелах в Донбассе

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