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РИА НовостиРИА НовостиВ России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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Жителям России старше 65 лет продлили срок выдачи больничных

REGNUM07:53

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

РИА Новости06:02

Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет

RT на русском06:43

Электронные больничные работающим пенсионерам будут продлены до 11 июня

Интерфакс06:35

Кабмин продлил выдачу электронных больничных россиянам старше 65 лет до 11 июня

ТАСС06:07

Электронные больничные работающим пенсионерам продлили до 11 июня 2020г

Ёлдаш07:27

Работающим пенсионерам продлили электронные больничные

Российская газета06:00
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
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