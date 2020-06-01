Коронавирус
РИА НовостиВ России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
Политика
Попова оценила риски при отмене карантинных мер в регионах
Попова уточнила, что на 1 июня к первому этапу снятия ограничений в России перешли 24 региона, ситуация еще в 26 субъектах, по ее мнению, позволит им в скором времени также смягчить противовирусные меры.
РБК 11:01
Общество
Транзит через газопровод «Ямал — Европа» возобновился
После четырехдневной остановки прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вновь возобновилась.
Экономика сегодня 02:24
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 07:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Политика
В МИД России выразили демарш послу Чехии
Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога.
RT на русском 09:11
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Моя Москва.онлайн 07:58
Гаджеты
В Сети появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
В интернете появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT.
Evo-rus.com 07:40
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Здоровье
Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом
В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
Шоу-бизнес
Константин Богомолов выложил в Сеть фото Собчак топлес
Сегодня Богомолов выложил в своём Инстаграме фотографию Собчак топлес со спины.
Paparazzi.ru 08:18
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Экономика
В России допустили снижение цен на гречку
В Российском зерновом союзе (РЗС) допустили, что в России может снизиться цена на гречку.
Lenta.ru 09:57
Баскетбол
ЦСКА расстался с Михаилом Кулагиным
ЦСКА по завершении контракта расстался с защитником Михаилом Кулагиным.
Sports.ru 08:48
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Дмитрия Кагарлицкого в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 09:54
Футбол
ЦСКА вернулся к тренировкам в Ватутинках
"В соответствии с разрешением Мэрии Москвы возобновить тренировочный процесс профессиональных спортивных команд сегодня ЦСКА приступил к работе на базе в Ватутинках", - говорится в сообщении.
РИА Новости 11:07
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Авто
Средневзвешенная цена автомобиля в России выросла на 10%
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 4 месяцев 2020 года составила 1 млн 688 тыс. рублей.
Автоновости дня 03:59
Политика
Неделя голосования по Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.
Взгляд.ру 10:14
Футбол
Смолов выложил фото своего нового образа
РИА Новости 30 мая в 13:06
Футбол
«Он был плох в постели». Телеведущая, уволенная за проституцию, призналась в отношениях с игроком ЦСКА
Sport24.ru 09:17
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России
Минобороны РФ фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 08:04