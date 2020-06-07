Общество

ИзвестияИзвестияВ России продлили срок подачи документов в колледжи

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа. Об этом заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в воскресенье, 7 июня. Он подчеркнул, что ведомство постаралось сократить все бюрократические процедуры.
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 Глушко в эфире радио «Комсомольская правда», в колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется и культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности.
News.ru05:45

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В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России

RT на русском05:40

Профессии кондитера и IT-специалиста наиболее популярны у поступающих в колледжи России

ТАСС05:26

Колледжи в России должны начать свою работу с 1 сентября

Комсомольская правда06:12

Россияне заинтересовались обучением на кондитера и IT-специалиста в колледжах

Телеканал 360°06:17

Минпросвещения назвало дату начала работы колледжов

Московский Комсомолец05:16

Минпросвещения: колледжи России должны начать работать с 1 сентября

Газета.Ru05:25

Российские колледжи должны начать работу с 1 сентября

РИА Новости05:15
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Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
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Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
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Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

ВОЗ считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию.
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Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
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Технологии

Оценена необходимость установки антивируса на смартфон

Оценена необходимость установки антивируса на смартфон. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
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Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной

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Авто

Самый дешевый в мире электрокар показали на фото

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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Происшествия

В Берлине задержаны почти 100 человек на акциях против расизма

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Норкин опубликовал фото с похорон супруги

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Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
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Авто

КамАЗ готовит конкурента БелАЗа

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Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки

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Стало известно о попытке Трампа ввести в Вашингтон 10 тыс. военных

Президент США Дональд Трамп говорил своим советникам, что хотел бы ввести в Вашингтон 10 тыс. военнослужащих, чтобы остановить погромы, сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания.
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Происшествия

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Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
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Калужан в июне ждут лунное и солнечное затмения

В июне жители Калужской области смогут наблюдать целых два затмения — лунное и солнечное. Причем первое — уже в эту пятницу.
Знамя.Калуга 04 июня в 05:13
Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

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