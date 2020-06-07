Общество
ИзвестияВ России продлили срок подачи документов в колледжи
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа. Об этом заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в воскресенье, 7 июня. Он подчеркнул, что ведомство постаралось сократить все бюрократические процедуры.
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с чего всё началось
Как рассказал Глушко в эфире радио «Комсомольская правда», в колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется и культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности.News.ru05:45
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Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
ВОЗ считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию.
АТВмедиа 02:45
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
Наука
Ученые: Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий
Ученые из Ливерпульского университета заявили, что человечество создает «идеальные условия» для возникновения эпидемий.
RuNews24.ru 07:55
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала «банное» фото без макияжа
На своей странице в Instagram 32-летняя Асмус поделилась снимком, сделанным сразу после «водных процедур»: в банном халате и полотенце на голове.
MedikForum.ru 08:10
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости 05 июня в 12:54
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Технологии
Оценена необходимость установки антивируса на смартфон
Оценена необходимость установки антивируса на смартфон. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 02:05
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости 06:39
Авто
Самый дешевый в мире электрокар показали на фото
CarsWeek.ru вчера в 02:51
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Футбол
«Белшина» — «Динамо Минск». Прогноз: Кучук и Шитов помогут зайти коэффициенту 3.50
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Динамо Минск» Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 7 июня «Белшина» — «Динамо Минск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.
Чемпионат вчера в 04:45
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Происшествия
В Москве ограбили сыровара Сироту
В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Авто
КамАЗ готовит конкурента БелАЗа
Машину с индексом 65805 представили на заводе в минувший четверг, и есть все шансы, что в перспективе она станет прямым конкурентом БелАЗу.
Автоновости дня вчера в 13:58
Происшествия
Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки
Вечерняя Москва 06:29
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Армия и оружие
Стало известно о попытке Трампа ввести в Вашингтон 10 тыс. военных
Президент США Дональд Трамп говорил своим советникам, что хотел бы ввести в Вашингтон 10 тыс. военнослужащих, чтобы остановить погромы, сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Взгляд.ру 08:54
Общество
Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания.
РИА Новости 03:00
Происшествия
В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
РИА Новости 08:08
Космос
Калужан в июне ждут лунное и солнечное затмения
В июне жители Калужской области смогут наблюдать целых два затмения — лунное и солнечное. Причем первое — уже в эту пятницу.
Знамя.Калуга 04 июня в 05:13
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
Интерфакс 07:34