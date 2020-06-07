с чего всё началось

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа. Об этом заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в воскресенье, 7 июня. Он подчеркнул, что ведомство постаралось сократить все бюрократические процедуры.

В России продлили срок подачи документов в колледжи

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