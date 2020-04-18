Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Президент подписал указ
 о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с угрозой распространения коронавируса.
Российская газета04:15

Подробнее о событии

Работодатели в России смогут трудоустраивать иностранцев без патента

RT на русском05:09

Путин запретил выдворять иностранцев из России до 15 июня

Московский Комсомолец04:36

Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в России в связи с пандемией

Известия04:53

Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев

Коммерсантъ05:01

Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу

РБК04:16

Путин подписал указ о правовом положении иностранцев

Российская газета04:15

Иностранцев не будут выдворять из России до 15 июня из-за коронавируса

РИА Новости04:28
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Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости вчера в 11:59
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Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Lenta.ru 16 апреля в 05:25
159
Общество

В Подмосковье заболевшим ОРВИ предоставят бесплатные лекарства

Бесплатные лекарства по назначению врача будут предоставлять заболевшим жителям Подмосковья с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.
РИА Новости 04:47
149
Политика

Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских прав

Паспорта и водительские удостоверения россиян, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут действительными.
Известия 04:23
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Общество

Врач опроверг миф о пользе бани в борьбе с коронавирусом

Врач напомнил, что баня не является панацеей от всех болезней, так как "парилка не укрепляет иммунитет".
Газета.Ru 04:36
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Происшествия

Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
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Религия

В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
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Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
2,2K
Происшествия

Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
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Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
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Здоровье

О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор

Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
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Наука

В России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу

В России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу.
Lenta.ru 02:50
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Общество

В Ярославской области выявлено ещё 24 инфицированных коронавирусом

Ярославль, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Количество заражённых новым коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 24 человека.
REGNUM 04:01
23
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
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Происшествия

Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин

Вести.Ru 03:54
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Армия и оружие

Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

Газета.Ru вчера в 22:19
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Общество

Коронавирус нашли у постояльца социального центра в Черняховске

Центр переведён на режим обсервации, установлено медицинское наблюдение за проживающими, 23 постояльца с респираторными симптомами заболевания изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар (состояние всех оценивается как удовлетворительное), — отметили в штабе.
Новый Калининград.Ru 04:21
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Шоу-бизнес

Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец

В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости вчера в 03:29
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Общество

В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом

В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:33
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,8K
Общество

Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май

В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля

В новом документе указано, что также все ответственные ведомства будут следить за соблюдением оренбуржцами режима самоизоляции.
Orengrad.ru 04:25
6
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 16 апреля в 21:27
1,5K
Армия и оружие

США выводят все бомбардировщики с Гуама, никаких замен в поле зрения нет

HotGeo 04:50
Здоровье

Медики пожаловались на катастрофическую ситуацию в Покровской больнице

Коллектив Покровской больницы опубликовал открытое письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко, в котором пожаловался на сложившуюся в медицинском заведении катастрофическую ситуацию.
Карповка вчера в 09:59
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Футбол

Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»

По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.
Soccer.ru 04:37
Политика

Путин поручил проработать возможность привлечения ВС к борьбе с COVID-19

Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 04:54
4
Здоровье

Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области

Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда 03:49
8
Происшествия

Московский поезд привез в Крым больного с подозрением на коронавирус

Вчера в одном из вагонов московского поезда, прибывшего в Крым, был выявлен пассажир с повышенной температурой, контактировавший с больным коронавирусом.
ForPost 04:17
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