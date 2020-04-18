Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Комментировать565
с чего всё началось
Президент подписал указ
 о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с угрозой распространения коронавируса.
Российская газета04:15

Подробнее о событии

Работодатели в России смогут трудоустраивать иностранцев без патента

RT на русском05:09

Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев

Коммерсантъ05:01

Путин подписал указ о правовом положении иностранцев

Российская газета04:15

В РФ из-за коронавируса до 15 июня приостанавливается истечение сроков пребывания иностранцев

Интерфакс04:28

Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу

РБК04:16

Путин подписал указ о правовом положении иностранцев в России в связи с пандемией

Известия04:53

Иностранцев не будут выдворять из России до 15 июня из-за коронавируса

РИА Новости04:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

BFM.ru 07:00
929
Политика

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК вчера в 09:26
114
Экономика

Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд

Москва предоставила предпринимателям отсрочку платежей на 3,6 миллиарда рублей.
Москва 24 07:00
Общество

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
23
Общество

COVID-19 подтвердили ещё у 11 свердловчан

Екатеринбург, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердили ещё у 11 человек.
REGNUM 04:01
13
Общество

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем

Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
546
Общество

В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса

По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса 03:52
58
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
556
Происшествия

В Липецкой области умер первый инфицированный коронавирусом

Первый человек, инфицированный коронавирусом, умер в Липецкой области, сообщает 18 апреля пресс-служба администрации региона.
ИА Красная Весна 08:18
8
Шоу-бизнес

Наталью Подольскую затравили за фото в бикини

Правда, в недавнем прямом эфире Подольская заявила, что Владимир редко заморачивается по поводу подарков, поэтому предпочитает вручать ей деньги.
StarHit.ru 08:00
3
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
2,7K
Происшествия

Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин

В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru 03:54
1,4K
Общество

Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что пропускной режим может быть ужесточен в столице.
Вечерняя Москва вчера в 14:22
2,7K
Общество

На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские

С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
28
Шоу-бизнес

Тотти: кошка чуть не довела нас с женой до развода

Чемпионат 08:13
Общество

Умер депутат Мособлдумы с подтвержденным коронавирусом

На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
Газета.Ru 08:10
7
Космос

Новый модуль МКС «Наука» испытывают в вакуумной камере

Новый модуль МКС «Наука», который проходит испытания в Центре им. М.В. Хруничева, протестируют в условиях, имитирующих воздействие космического пространства.
Портал Поиск 08:02
2
Политика

Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Известия 06:53
41
Музыка

Little Big выступят на концерте «Евровидения»

Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru 16 апреля в 08:58
173
Шоу-бизнес

Стас Садальский раскрыл всю подноготную шоу «Секрет на миллион»

Территория новостей вчера в 04:37
22
Кино

Свежие кадры: в финальных эпизодах «Сверхъестественного» вернутся знакомые персонажи

Киноафиша России вчера в 03:38
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
595
Общество

Мишустин утвердил максимальные выплаты безработным

Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Документ опубликован на сайте правительства России.
Клопс вчера в 09:03
2,1K
Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
2,3K
Политика

Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
303
Политика

Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса

США расследуют обстоятельства появление коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:59
335
Футбол

Тихонов заявил, что Шюррле не оправдал ожидания в «Спартаке»

RT на русском 08:16
Здоровье

О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор

Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
835
Кино

Премьера нового проекта режиссера Быкова пройдет в сети в 2021 году

РИА Новости 08:12
1
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
547
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное