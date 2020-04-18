Политика
РИА НовостиВ России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
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Президент подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с угрозой распространения коронавируса.Российская газета04:15
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Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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Общество
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РИА Новости вчера в 19:28
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Религия
В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
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В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Религия
Православный мир отмечает Великую субботу и готовится к Пасхе
Сегодня православный мир отмечает Великую субботу.
Интересант 03:51
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
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ТАСС вчера в 05:10
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском
Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс».
BFM.ru 02:22
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю подноготную шоу «Секрет на миллион»
Территория новостей вчера в 04:37
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
Армия и оружие
Российские БТРы попытались перехватить американских военных
Avia.pro 15 апреля в 21:15
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 16 апреля в 07:10
Политика
Путин сообщил о переносе парада Победы
Владимир Путин поручил силовым ведомствам в связи с распространением коронавирусной инфекции перенести дату проведения парада Победы на главной площади страны, а также отложить все мероприятия для безопасности граждан.
Политика Сегодня 16 апреля в 11:55
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Здоровье
Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов
Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50 процентов от всех заразишихся.
Lenta.ru вчера в 07:32