Политика
РИА НовостиВ России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
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Президент подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с угрозой распространения коронавируса.Российская газета04:15
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Общество
Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом
Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер в субботу, 18 апреля, на 65-м году жизни.
Известия 08:24
Политика
«Великий эскулап» Лукашенко получил ответ из России
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 06:12
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Политика
Путин разрешил трудовым мигрантам до 15 июня не платить за патенты
Согласно указу президента, иностранцы, у которых истекает срок действия документов, смогут в течение трех месяцев остаться в России.
РБК 08:57
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Транспорт
Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве
В столице заработало приложение, которое поможет горожанам проверить, действителен ли их пропуск для проезда по Москве, а также привязать к нему транспортную карту, оно расположено на официальном сайте мэра города.
РИАМО 09:49
Экономика
Начинается состязание за лакомый кусок побережья Севастополя
Как ранее писал ForPost, история со строительством на берегу Омеги гостиницы, начатая ещё при Украине, возродилась после сомнительного постановления команды бывшего губернатора Севастополя Овсянникова о проекте межевания территории в районе бухты Омега.
ForPost 02:00
Шоу-бизнес
Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена рядом со своей 6-летней дочерью, стало известно evo-rus.com Поклонники Узерли удивились, насколько похожи мать и дочка и насколько красивый ребенок у актрисы.
Evo-rus.com 04:57
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Политика
Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
Общество
В Москве аннулировали пропуска у сотен зараженных коронавирусом
Власти Москвы аннулировали пропуска у сотен зараженных коронавирусом жителей столицы и проживающих с ними людей, которые обязаны соблюдать карантин.
Lenta.ru 07:31
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости 00:02
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика
Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
В Тульской области умерли две женщины с подозрением на коронавирус
Две пожилые женщины с подозрением на коронавирусную инфекцию скончались в больнице в Тульской области после длительного самолечения на дому, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 07:24
Здоровье
Инфекционный госпиталь оборудовали в БСМП Липецка
В структуре отметили, что в БСМП оборудовали для приема пациентов с азиатским недугом 280 коек, из которых 70% имеют кислородную поддержку.
Обозреватель Врн вчера в 14:26
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 13:40
Кино
Юрий Быков снимет многосерийный фильм про нулевые
Юрий Быков работает над сценарием многосерийного фильма, который будет называться «Ноль».
Афиша Daily 09:01
Авто
Chery запатентовала в РФ новый полноразмерный кроссовер
На днях китайцы запатентовали в России дизайн нового полноразмерного кроссовера Exeed VX, представленную на родине в марте этого года.
Автоновости дня вчера в 15:10
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 го года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
Портал Поиск 06:26
Общество
Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая
Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
ТАСС 09:24