с чего всё началось

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика «Великий эскулап» Лукашенко получил ответ из России Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронавируса COVID-19. 139

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 550

Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 8

Транспорт Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве В столице заработало приложение, которое поможет горожанам проверить, действителен ли их пропуск для проезда по Москве, а также привязать к нему транспортную карту, оно расположено на официальном сайте мэра города.

Экономика Начинается состязание за лакомый кусок побережья Севастополя Как ранее писал ForPost, история со строительством на берегу Омеги гостиницы, начатая ещё при Украине, возродилась после сомнительного постановления команды бывшего губернатора Севастополя Овсянникова о проекте межевания территории в районе бухты Омега.

Шоу-бизнес Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена рядом со своей 6-летней дочерью, стало известно evo-rus.com Поклонники Узерли удивились, насколько похожи мать и дочка и насколько красивый ребенок у актрисы. 5

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 884

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 649

Политика Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции. 134

Общество В Москве аннулировали пропуска у сотен зараженных коронавирусом Власти Москвы аннулировали пропуска у сотен зараженных коронавирусом жителей столицы и проживающих с ними людей, которые обязаны соблюдать карантин. 10

Политика Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. 662

Происшествия В Тульской области умерли две женщины с подозрением на коронавирус Две пожилые женщины с подозрением на коронавирусную инфекцию скончались в больнице в Тульской области после длительного самолечения на дому, сообщает в субботу правительство региона. 3

Здоровье Инфекционный госпиталь оборудовали в БСМП Липецка В структуре отметили, что в БСМП оборудовали для приема пациентов с азиатским недугом 280 коек, из которых 70% имеют кислородную поддержку. 2

Авто Chery запатентовала в РФ новый полноразмерный кроссовер На днях китайцы запатентовали в России дизайн нового полноразмерного кроссовера Exeed VX, представленную на родине в марте этого года. 2

Экономика Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан. 2,3K