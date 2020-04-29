Коронавирус
REGNUMВ России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество
Искусственный интеллект рассчитал пик эпидемии коронавируса в России
Искусственный интеллект рассчитал пик эпидемии китайского коронавируса в Российской Федерации, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:36
Политика
Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец 27 апреля в 08:54
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 11 мая
Как сообщала «Губерния», на утро среды, 29 апреля, в Челябинской области подтверждены 499 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Губерния (г. Челябинск) 07:22
Наука
Назван лучший материал для медицинских масок
МИР 24 08:12
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено»
Система all inclusive («все включено») и шведский стол останутся в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса.
Lenta.ru 00:22
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Политика
Мишустин поручил подготовить план по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин накануне попросил правительство начать совместно с регионами и бизнесом подготовку «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».
РБК 07:48
Происшествия
У главврача липецкой больницы подтвердили коронавирус
Ранее областные власти сообщали, что в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице имели место случаи, когда медработники "не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом".
РИА Новости 08:12
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:35
Армия и оружие
Советский ЗРК «Квадрат» «приземлил» УБС L-39
ЗРК «Квадрат» уже неоднократно успешно применялся военными ЛНА для ликвидации летательных аппаратов.
ГЛАС.RU вчера в 09:09
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май
На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Фигурное катание
Экс-фигуристка рассказала, как Тутберидзе выгнала её с тренировки
RT на русском 05:32
Политика
Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату врачам
Лидер "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил депутатам-единороссам в Госдуме, сенаторам, депутатам региональных заксобраний выплатить членские взносы в размере месячной зарплаты.
Интерфакс вчера в 07:00
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Общество
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Коммерсантъ вчера в 17:36
Авто
Toyota выпустит кроссовер Urban Cruiser
Уже в августе 2020 года модельный ряд Toyota может пополниться кроссовером Urban Cruiser.
Российская газета 06:01
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Авто
Toyota обновил свой спорткар Supra
Компания Toyota выпустила для японского рынка слегка модернизированную модель Supra, а также представила её спецверсию.
Тарантас Ньюс 01:47
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Здоровье
Детский синдром коронавируса выявлен в Британии
В Великобритании все чаще обнаруживают мультисистемный воспалительный симптом у детей.
Smolnarod.ru вчера в 00:46
Происшествия
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Всего в регионе провели 29 672 теста на COVID-19. Напомним, днём ранее в Новосибирской области заболевание выявили у 60-ти человек.
Вести Новосибирск вчера в 23:24
Общество
Саратовское госучреждение закупит аптечных масок по 425 рублей за штуку
Государственным учреждением будет закуплено порядка 10 тысяч одноразовых костюмов для работ в очагах коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 08:09
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Политика
СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной
Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
ТАСС 07:19