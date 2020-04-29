С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.

В России продлили запрет на въезд иностранцев

Политика Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля. 504

Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 172

Политика Мишустин поручил подготовить план по восстановлению экономики Президент России Владимир Путин накануне попросил правительство начать совместно с регионами и бизнесом подготовку «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики». 13

Происшествия У главврача липецкой больницы подтвердили коронавирус Ранее областные власти сообщали, что в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице имели место случаи, когда медработники "не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом".

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом. 49

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. 331

Религия Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». 234

Политика Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату врачам Лидер "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил депутатам-единороссам в Госдуме, сенаторам, депутатам региональных заксобраний выплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. 892

Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 65

Общество В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 19

Авто Toyota выпустит кроссовер Urban Cruiser Уже в августе 2020 года модельный ряд Toyota может пополниться кроссовером Urban Cruiser.

Авто Toyota обновил свой спорткар Supra Компания Toyota выпустила для японского рынка слегка модернизированную модель Supra, а также представила её спецверсию.

Общество В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19 Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 21