Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию

Парламентская газета05:40

Россия запретила въезд иностранцев до победы над коронавирусом

Вести.Ru05:56

Мишустин продлил ограничения для иностранцев на въезд в Россию

РИА Новости05:50

Мишустин сообщил о продлении запрета на въезд иностранцев в Россию

РБК07:10

В России продлили запрет на въезд иностранцев

REGNUM06:40

Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию

Известия05:22

Премьер Михаил Мишустин сказал, что продлевает запрет на въезд в нашу страну иностранцев

Эхо Москвы06:04
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:25, Ашберн

Россия продлила запрет для иностранцев на въезд в страну

КП - Беларусь07:35
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество

Искусственный интеллект рассчитал пик эпидемии коронавируса в России

Искусственный интеллект рассчитал пик эпидемии китайского коронавируса в Российской Федерации, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:36
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Политика

Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец 27 апреля в 08:54
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Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 11 мая

Как сообщала «Губерния», на утро среды, 29 апреля, в Челябинской области подтверждены 499 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Губерния (г. Челябинск) 07:22
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Наука

Назван лучший материал для медицинских масок

МИР 24 08:12
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Общество

В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено»

Система all inclusive («все включено») и шведский стол останутся в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса.
Lenta.ru 00:22
14
Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
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Политика

Мишустин поручил подготовить план по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин накануне попросил правительство начать совместно с регионами и бизнесом подготовку «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».
РБК 07:48
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Происшествия

У главврача липецкой больницы подтвердили коронавирус

Ранее областные власти сообщали, что в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице имели место случаи, когда медработники "не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом".
РИА Новости 08:12
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:35
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Армия и оружие

Советский ЗРК «Квадрат» «приземлил» УБС L-39

ЗРК «Квадрат» уже неоднократно успешно применялся военными ЛНА для ликвидации летательных аппаратов.
ГЛАС.RU вчера в 09:09
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май

На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
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Религия

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
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Фигурное катание

Экс-фигуристка рассказала, как Тутберидзе выгнала её с тренировки

RT на русском 05:32
Политика

Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату врачам

Лидер "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил депутатам-единороссам в Госдуме, сенаторам, депутатам региональных заксобраний выплатить членские взносы в размере месячной зарплаты.
Интерфакс вчера в 07:00
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Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
65
Общество

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
19
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
86
Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Коммерсантъ вчера в 17:36
69
Авто

Toyota выпустит кроссовер Urban Cruiser

Уже в августе 2020 года модельный ряд Toyota может пополниться кроссовером Urban Cruiser.
Российская газета 06:01
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
53
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
3
Авто

Toyota обновил свой спорткар Supra

Компания Toyota выпустила для японского рынка слегка модернизированную модель Supra, а также представила её спецверсию.
Тарантас Ньюс 01:47
Общество

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
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Здоровье

Детский синдром коронавируса выявлен в Британии

В Великобритании все чаще обнаруживают мультисистемный воспалительный симптом у детей.
Smolnarod.ru вчера в 00:46
75
Происшествия

В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

Всего в регионе провели 29 672 теста на COVID-19. Напомним, днём ранее в Новосибирской области заболевание выявили у 60-ти человек.
Вести Новосибирск вчера в 23:24
200
Общество

Саратовское госучреждение закупит аптечных масок по 425 рублей за штуку

Государственным учреждением будет закуплено порядка 10 тысяч одноразовых костюмов для работ в очагах коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 08:09
8
Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
337
Политика

СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
ТАСС 07:19
4
Здоровье

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 90 человек

Kursk.com 06:28
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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