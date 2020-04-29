Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
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с чего всё началось
Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал
 указ, продлевающий действие ограничений на въезд иностранцев в Россию до улучшения эпидемиологической ситуации.
Profi.travel07:53

Подробнее о событии

Мишустин сообщил о продлении запрета на въезд иностранцев в Россию

РБК07:10

Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию

Известия05:22

Мишустин продлил ограничения для иностранцев на въезд в Россию

РИА Новости05:50

Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию

Российская газета05:49

В России продлили запрет на въезд иностранцев

REGNUM06:40

Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

ТАСС05:56

Премьер Михаил Мишустин сказал, что продлевает запрет на въезд в нашу страну иностранцев

Эхо Москвы06:04
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 11:35, Ашберн

Россия продлила запрет для иностранцев на въезд в страну

КП - Беларусь07:35
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу

Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
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Общество

СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
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Политика

Трамп поручил расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая

Президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.
Lenta.ru 10:19
Общество

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
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Общество

Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
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Здоровье

В Ростовском онкоцентре у пациентов выявили коронавирус

В пресс-службе отметили, что остальные отделения Ростовского онкоцентра продолжают работу в штатном режиме, оказывая высокотехнологическую помощь своим пациентам.
Shraibikus News 10:29
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Политика

Байдена обвинили в изнасиловании

Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
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Кино

Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily вчера в 15:29
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Игры

Epic Games Store усложнил условия получения бесплатных игр

Представители магазина Epic Games Store рассказали об изменении условий получения бесплатных игр.
Экономика сегодня 09:07
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Армия и оружие

Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео

Минобороны России опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Российская газета 03:20
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Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

РИА Новости 08:17
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Футбол

В УЕФА назвали условия возобновления футбольных соревнований

Главы медицинского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Тим Мейер назвал условия возобновления соревнований, прерванных из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 11:20
Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
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Религия

Патриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления

Газета.Ru 09:34
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Экономика

Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
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Армия и оружие

У американских военных заметили уникальную российскую военную технику

У американских военных заметили уникальное российское вооружение. Так называется публикация издания Avia.pro.
Вечерний курьер 09:15
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Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 11 мая

Режим нерабочих дней в Челябинской области продлится до 11 мая. Об этом на онлайн-брифинге с журналистами заявил губернатор Алексей Текслер.
Московский Комсомолец 06:53
15
Экономика

ВТБ предупредил о визитах мошенников домой к гражданам

Мошенники, выдавая себя за кредитных агентов, консультантов или риелторов, предлагают людям, находящимся на самоизоляции, оформить финансовые продукты и заключить договоры с банками.
REGNUM 06:44
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Здоровье

Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии

Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
Sibnet Новости 04:23
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Религия

Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Интерфакс Религия 08:45
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Авто

УАЗ представил дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»

УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 05:07
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Происшествия

В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус

Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40
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Политика

Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
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Происшествия

Полицейские «митингового» полка сочли свои положительные тесты на коронавирус ошибкой

У 137 бойцов 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве оказались положительными тесты на Covid-19. Полицейских изолировали по домам.
Московский Комсомолец 10:54
Здоровье

Более 70 медиков в России умерли от коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России от коронавируса скончались более 70 работников медицины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:37
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Футбол

«Отыграли полсезона и остаётесь ни с чем». Игрок «Торпедо» Рязанцев – об остановке ФНЛ

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением о возможной досрочной остановке первенства ФНЛ из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 10:09
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:51
2
Происшествия

СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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