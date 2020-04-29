с чего всё началось

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.

В России продлили запрет на въезд иностранцев

Политика Трамп поручил расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая Президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.

Общество Снятие ограничений в Москве начнется со строителей Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов. 76

Общество Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 462

Здоровье В Ростовском онкоцентре у пациентов выявили коронавирус В пресс-службе отметили, что остальные отделения Ростовского онкоцентра продолжают работу в штатном режиме, оказывая высокотехнологическую помощь своим пациентам. 15

Политика Байдена обвинили в изнасиловании Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. 3

Футбол В УЕФА назвали условия возобновления футбольных соревнований Главы медицинского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Тим Мейер назвал условия возобновления соревнований, прерванных из-за пандемии коронавируса.

Здоровье В Минздраве назвали важный симптом коронавируса Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции. 632

Экономика Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта. 40

Общество В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 11 мая Режим нерабочих дней в Челябинской области продлится до 11 мая. Об этом на онлайн-брифинге с журналистами заявил губернатор Алексей Текслер. 15

Экономика ВТБ предупредил о визитах мошенников домой к гражданам Мошенники, выдавая себя за кредитных агентов, консультантов или риелторов, предлагают людям, находящимся на самоизоляции, оформить финансовые продукты и заключить договоры с банками. 33

Здоровье Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб. 237

Происшествия В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона. 41

Политика Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата» Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие. 9

Происшествия Полицейские «митингового» полка сочли свои положительные тесты на коронавирус ошибкой У 137 бойцов 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве оказались положительными тесты на Covid-19. Полицейских изолировали по домам.

Здоровье Более 70 медиков в России умерли от коронавируса Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России от коронавируса скончались более 70 работников медицины, передает РИА "Новости". 851

Политика Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая. 2