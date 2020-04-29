Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
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с чего всё началось
Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал
 указ, продлевающий действие ограничений на въезд иностранцев в Россию до улучшения эпидемиологической ситуации.
Profi.travel07:53

Подробнее о событии

Мишустин сообщил о продлении запрета на въезд иностранцев в Россию

РБК07:10

Мишустин продлил ограничения для иностранцев на въезд в Россию

РИА Новости05:50

Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию

Российская газета05:49

Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию

Парламентская газета05:40

В России продлили запрет на въезд иностранцев

REGNUM06:40

Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию

Известия05:22

Премьер Михаил Мишустин сказал, что продлевает запрет на въезд в нашу страну иностранцев

Эхо Москвы06:04
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Россия продлила запрет для иностранцев на въезд в страну

КП - Беларусь07:35
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Энергетика

Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%

Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%. На лондонской бирже она торгуется на уровне $23,54 за баррель.
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Происшествия

В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
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Общество

В Волгоградской области до 11 мая продлили режим самоизоляции

В Волгоградской области до 11 мая продлили режим самоизоляции, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 09:55
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Религия

Патриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления

Газета.Ru 09:34
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
Piter.tv 09:57
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Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
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Общество

В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США

В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
РИА Новости 09:12
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.
Интерфакс вчера в 10:49
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Общество

Турецкие отели не откажутся от системы All inclusive

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр успокоил тем, что в гостиницах и отелях останется система All inclusive и шведский стол после коронавируса.
ФедералПресс 02:24
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Биатлон

СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
ТАСС Спорт 06:25
2
Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

Известия 05:30
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Наука

Назван лучший материал для медицинских масок

МИР 24 08:12
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Происшествия

СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
5
Общество

Ubisoft анонсирует новый Assassin’s Creed в прямом эфире

Игромания.ру 08:39
Общество

СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
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Общество

Власти Москвы назвали приоритетные отрасли по снятию ограничений

Смягчение в Москве ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начнется со строительной отрасли и промышленности.
Известия 09:38
3
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина разбил камнями стекло у автомобиля скорой

РИА Новости 04:21
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Религия

Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Интерфакс Религия 08:45
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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
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Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
632
Общество

Nord Stream 2 сохраняет сроки завершения «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока-2", по-прежнему планирует завершить проект в конце нынешнего - начале следующего года.
Вестник Кавказа 05:27
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Кино

Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста

REGNUM 04:28
Здоровье

В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса

Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
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Шоу-бизнес

Представитель Елены Степаненко опроверг слухи о ее молодом любовнике

Актуальные Новости 03:20
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Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
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Здоровье

В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

РИА Новости 04:31
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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