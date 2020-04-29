с чего всё началось

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.

В России продлили запрет на въезд иностранцев

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