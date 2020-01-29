Общество
РамблерРоссия закрыла пешеходную границу с Китаем
Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, и Амурская область закрыли пешеходные и автомобильные границы с Китаем. Пока данная мера действует до 2 февраля 2020 года. Также стало известно, что летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань.
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Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края.
— Татьяна Голикова, российский экономистТК Звезда вчера в 22:10
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Из-за коронавируса Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Комсомольская правдавчера в 21:39
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