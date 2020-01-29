Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края.

Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, и Амурская область закрыли пешеходные и автомобильные границы с Китаем. Пока данная мера действует до 2 февраля 2020 года. Также стало известно, что летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань.

Политика ЕСПЧ отказал в защите свидетелю из ДНР по делу Boeing MH17 Отказом в обеспечительных мерах по защите от противоправных действий со стороны Украины и Нидерландов в отношении жителя ДНР Владимира Цемаха ответил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), 28 января передает ТАСС.

Здоровье Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая По информации Национального комитета по делам здравоохранения Китая, первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксирован в Тибете.

Политика Левада-центр зафиксировал рост одобрения премьера после смены кабмина Смена главы правительства России привела к росту уровня одобрения действий премьер-министра, следует из исследования аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр).

Общество Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.

Общество Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.

Общество Франкфуртский автосалон покидает Франкфурт В 2019 г. закончился срок контракта ассоциации VDA и выставочного центра Мессе Франкфурт, где в последние годы в Германии проходил международный автосалон.

Политика В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.

Политика Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

Общество Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро Из Чехии поступили очень интересные новости о том, что группа программистов за пару выходных сделала сайт, на который власти планировали потратить 16 миллионов евро.