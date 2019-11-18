Экономика

REGNUMREGNUMВ России продолжается заметный рост промышленного производства

Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с октябрём 2018 года. Об этом говорится в официальных материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
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