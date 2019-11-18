Экономика
REGNUMВ России продолжается заметный рост промышленного производства
Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с октябрём 2018 года. Об этом говорится в официальных материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
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Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
В НАТО отреагировали на передачу Россией кораблей Украине
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО приветствует возвращение Россией Украине военных кораблей, которые были задержаны за нарушение границы.
Армия и оружие
Россия распечатала заначку с ракетоносцами
Общество
Хакеры взломали базу данных банка Каймановых островов
По ее данным, был получен доступ к данным и счетам почти 4 тысяч компаний, фондов и физических лиц.
Происшествия
Восемь сотрудников УФСИН Дагестана задержаны по подозрению в коррупции
По неофициальным данным, задержания состоялись в рамках расследования уголовного дела о разглашении государственной тайны, возбужденного против начальника главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Гаджеты
Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei
Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Общество
Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
Кино
Disney назвала даты выхода новых фильмов Marvel
Компания Disney обозначила точный график выхода фильмов студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года.
Происшествия
СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины
Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
Экономика
Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года
Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года.
Общество
Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
Авто
Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе остается ниже эпидпорога
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области был ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Политика
В Кремле не стали комментировать слушания по импичменту Трампа
Власти России следят за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, но предпочитают их не комментировать.
Хоккей
В соцсетях «Металлурга» своего вратаря назвали «дырявым»
Под постом о поражении в официальной группе уральской команды «ВКонтакте» появился неоднозначный комментарий.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Тимати впервые вышли в свет после рождения сына
18 ноября Анастасия Решетова и Тимати впервые вместе вышли в свет после рождения сына Ратмира.
Политика
Кремль исключил согласование с ним изменений в «Яндексе»
О согласовании с Кремлем изменений в структуре управления «Яндексом» не может быть и речи, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.