Экономика

REGNUMREGNUMВ России продолжается заметный рост промышленного производства

Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с октябрём 2018 года. Об этом говорится в официальных материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
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В России продолжается заметный рост промышленного производства

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