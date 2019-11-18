Экономика

REGNUMREGNUMВ России продолжается заметный рост промышленного производства

Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с октябрём 2018 года. Об этом говорится в официальных материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
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Росстат фиксирует замедление роста промпроизводства в России

REGNUM11:36

МЭР: вклад добычи полезных ископаемых в рост промпроизводства в октябре продолжил падать

ТАСС12:19

Промышленное производство в России выросло в октябре на 2,6%

Rambler News Service08:30

Российская промышленность ускорилась

Lenta.ru09:54

Рост промышленности в России увеличился на 2,7%

News.ru09:02

Промпроизводство в России выросло на 2,7%

Российская газета11:38

Рост промпроизводства в России замедлился

Росбалт09:03
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Политика

Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа

Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
REGNUM 09:02
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Газета.Ru 11:01
Общество

Обвинившие Егора Крида в сатанизме эксперты лишены аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил аккредитацию экспертов, проанализировавших творчество рэпера Егора Крида, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
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Авто

В Китае показали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
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Происшествия

Два человека погибли при обрушении грунта на стройке в Ижевске

Двое рабочих погибли при обрушении грунта на стройке в Ижевске.
Газета.Ru 11:53
Общество

Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске

Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1–4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта.
Коммерсантъ 00:41
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Технологии

Sony запатентовала дизайн контроллера новой PlayStation 5

Astera 11:44
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com 12:25
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Энергетика

Госкомпания Польши отказала Газпрому в продлении газового контракта

В сообщении говорится, что 15 ноября PGNiG направила компаниям «Газпром» и «Газпром экспорт» декларацию о расторжении контракта на покупку и продажу природного газа, который был заключен 25 сентября 1996 года.
REGNUM 15 ноября в 06:29
Политика

На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли

На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе.
Lenta.ru 09:41
Политика

Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень

"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
REGNUM 09:43
Происшествия

СМИ узнали, как живет изуродованная кислотой модель Элеонора Кондратюк

20 лет назад Мисс очарование, 17-летнюю Элеонору Кондратюк облили серной кислотой.
Вечерний курьер 11:01
Экономика

Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
РБК 06:12
Общество

Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
Происшествия

Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

Во время следственного эксперимента в пятницу, 15 ноября, историк Олег Соколов пытался покончить с собой.
Вести.Ru 11:37
Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru 05:33
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

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Общество

Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями

Общественное телевидение России вчера в 03:21
Шоу-бизнес

Стрижка под каре: Алсу не пожалела длинные локоны ради съемок в клипе

Знаменитость избавилась от локонов, не пожалев длинные волосы. Сама певица осталась довольна работой мастеров и стилистов.
Телепрограмма 12:11
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой

В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Bimru.ru 10:01
Происшествия

Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек

На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Российская газета вчера в 10:31
Политика

Полиция Грузии применила водометы против протестующих в Тбилиси

Полиция применила водометы у здания парламента Грузии против протестующих.
REGNUM 09:40
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Политика

Лавров: Условия для саммита в «нормандском формате» созрели

"Если все четыре страны-участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит, условия созрели", - отметил глава МИД.
Российская газета 12:06
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