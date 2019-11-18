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Политика Порошенко собрались лишить неприкосновенности Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

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