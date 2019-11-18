Экономика
REGNUMВ России продолжается заметный рост промышленного производства
Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с октябрём 2018 года. Об этом говорится в официальных материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
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Политика
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
Культура
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Общество
Обвинившие Егора Крида в сатанизме эксперты лишены аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил аккредитацию экспертов, проанализировавших творчество рэпера Егора Крида, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Авто
В Китае показали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Происшествия
Два человека погибли при обрушении грунта на стройке в Ижевске
Двое рабочих погибли при обрушении грунта на стройке в Ижевске.
Общество
Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1–4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Энергетика
Госкомпания Польши отказала Газпрому в продлении газового контракта
В сообщении говорится, что 15 ноября PGNiG направила компаниям «Газпром» и «Газпром экспорт» декларацию о расторжении контракта на покупку и продажу природного газа, который был заключен 25 сентября 1996 года.
Политика
На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли
На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе.
Политика
Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень
"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
Происшествия
СМИ узнали, как живет изуродованная кислотой модель Элеонора Кондратюк
20 лет назад Мисс очарование, 17-летнюю Элеонору Кондратюк облили серной кислотой.
Экономика
Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде
Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента
Во время следственного эксперимента в пятницу, 15 ноября, историк Олег Соколов пытался покончить с собой.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Общество
Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями
Шоу-бизнес
Стрижка под каре: Алсу не пожалела длинные локоны ради съемок в клипе
Знаменитость избавилась от локонов, не пожалев длинные волосы. Сама певица осталась довольна работой мастеров и стилистов.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой
В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Политика
Полиция Грузии применила водометы против протестующих в Тбилиси
Полиция применила водометы у здания парламента Грузии против протестующих.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Политика
Лавров: Условия для саммита в «нормандском формате» созрели
"Если все четыре страны-участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит, условия созрели", - отметил глава МИД.