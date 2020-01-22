Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТопливо дорожает в оптовом сегменте

Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
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Топливо дорожает в оптовом сегменте

Коммерсантъвчера в 14:11

В России подорожал бензин

URA.Ruвчера в 23:43

В России дорожает бензин

Рамблер02:23

Топливо дорожает в оптовом сегменте по России

Live2402:13

Цены на бензин на оптовом рынке пошли в рост

Век03:08
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Общество

Комик Долгополов сообщил о запросе из полиции из-за своего выступления

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Петербурга заинтересовалась полиция.
РБК 03:22
Политика

КПРФ решила, будет ли поддерживать поправки в Конституцию

Думская фракция КПРФ решила поддержать законопроект о поправках в Конституцию России.
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Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
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Культура

Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
РИА Новости 01:51
Политика

Объявлен новый состав правительства РФ

Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования России стал Валерий Фальков.
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Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
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Обнародованы цены смартфонов Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip

Ближе к середине февраля компания Samsung представит новые смартфоны Galaxy S20 и Galaxy Z Flip.
OAnews 02:05
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Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru вчера в 05:15
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Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Общество

Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Интерфакс 00:32
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com 01:54
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Кошка в Архангельске два дня держала хозяйку на кухне

Телеканал 360° вчера в 06:04
Политика

РБК: Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова займет должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Дождь 00:20
Политика

Совфед освободил Чайку от должности Генпрокурора РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Юрия Чайку за почти 14 лет службы на посту Генпрокурора и пожелала ему успехов на новой ответственной должности - полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Авто

Mitsubishi рассказал о новинках для России на 2020 год

В 2020 году компания Mitsubishi начнет продажи обновленного компактного кроссовера ASX.
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Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже упали на 6%

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 6% - до 48,91 рубля за штуку, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Елизавета II потребовала от Меган Маркл все королевские украшения

Королева Великобритании Елизавета II потребовала у Герцогини Сассекской Меган Маркл вернуть ей все королевские украшения, сообщило ФАН.
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В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании

Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:57
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Обнаружен самый древний гигантский метеоритный кратер на Земле

Специалисты обнаружили самый старый в мире метеоритный кратер.
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Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
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Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
РИА Новости 02:36
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
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Американские студенты устроили массовую драку на баскетбольном дерби

РИА Новости 02:02
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В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева

В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
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Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
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Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия

В Кемерово трое рабочих упали в шахту лифта строящегося дома

РИА Новости 00:13
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Владимир Путин прибыл на совещание в Липецкую область

Президент России Владимир Путин 22 января прибыл в Липецкую область, сообщил ТАСС.
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Казахстан снизил объем поставок нефти в Китай

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«Челси» упустил победу над «Арсеналом»

Лондонское дерби на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилось со счетом 2:2. На голы Жоржиньо и Сесара Аспиликуэты гости ответили точными ударами в исполнении Габриэла Мартинелли и Эктора Бельерина.
Газета.Ru вчера в 17:32
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