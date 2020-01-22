Энергетика
КоммерсантъТопливо дорожает в оптовом сегменте
Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
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Общество
Комик Долгополов сообщил о запросе из полиции из-за своего выступления
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Петербурга заинтересовалась полиция.
Политика
КПРФ решила, будет ли поддерживать поправки в Конституцию
Думская фракция КПРФ решила поддержать законопроект о поправках в Конституцию России.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Культура
Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
Политика
Объявлен новый состав правительства РФ
Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования России стал Валерий Фальков.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Гаджеты
Обнародованы цены смартфонов Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip
Ближе к середине февраля компания Samsung представит новые смартфоны Galaxy S20 и Galaxy Z Flip.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
Происшествия
Кошка в Архангельске два дня держала хозяйку на кухне
Политика
РБК: Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор
Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова займет должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Политика
Совфед освободил Чайку от должности Генпрокурора РФ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Юрия Чайку за почти 14 лет службы на посту Генпрокурора и пожелала ему успехов на новой ответственной должности - полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
Авто
Mitsubishi рассказал о новинках для России на 2020 год
В 2020 году компания Mitsubishi начнет продажи обновленного компактного кроссовера ASX.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже упали на 6%
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 6% - до 48,91 рубля за штуку, свидетельствуют данные торговой площадки.
Шоу-бизнес
Елизавета II потребовала от Меган Маркл все королевские украшения
Королева Великобритании Елизавета II потребовала у Герцогини Сассекской Меган Маркл вернуть ей все королевские украшения, сообщило ФАН.
Общество
В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании
Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Наука
Обнаружен самый древний гигантский метеоритный кратер на Земле
Специалисты обнаружили самый старый в мире метеоритный кратер.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Экономика
Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти
Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Происшествия
В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Политика
Владимир Путин прибыл на совещание в Липецкую область
Президент России Владимир Путин 22 января прибыл в Липецкую область, сообщил ТАСС.
Энергетика
Казахстан снизил объем поставок нефти в Китай
Футбол
«Челси» упустил победу над «Арсеналом»
Лондонское дерби на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилось со счетом 2:2. На голы Жоржиньо и Сесара Аспиликуэты гости ответили точными ударами в исполнении Габриэла Мартинелли и Эктора Бельерина.