В России продукты питания могут подорожать на 30% из-за коронавируса

Осенью в России стоимость товаров может вырасти на 5-30% в случае второй волны коронавируса. Такое заявление сделала доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Этим летом не произошло удешевление фруктов, овощей и бакалеи, как обычно происходило в прошлые года.