В России продукты питания могут подорожать на 30% из-за коронавируса
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Осенью в России стоимость товаров может вырасти на 5-30% в случае второй волны коронавируса. Такое заявление сделала доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Этим летом не произошло удешевление фруктов, овощей и бакалеи, как обычно происходило в прошлые года.В источнике
С чего всё началось
Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года
Эксперт проследила, как изменились цены на продукты в странах Евросоюза и сравнила с Россией. По сравнению с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, в 27 странах ЕС – на 2,9%. Такая динамика говорит о более медленных темпах восстановления российской экономики.
Московский Комсомолец18 августа в 14:20
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