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Вечерний курьер
Вечерний курьер

В России продукты питания могут подорожать на 30% из-за коронавируса

Осенью в России стоимость товаров может вырасти на 5-30% в случае второй волны коронавируса. Такое заявление сделала доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Этим летом не произошло удешевление фруктов, овощей и бакалеи, как обычно происходило в прошлые года.В источнике
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Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Эксперт проследила, как изменились цены на продукты в странах Евросоюза и сравнила с Россией. По сравнению с декабрем 2019 года в РФ продукты подорожали на 5,2%, в 27 странах ЕС – на 2,9%. Такая динамика говорит о более медленных темпах восстановления российской экономики.
Московский Комсомолец18 августа в 14:20
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ФАН

Продукты питания в России могут подорожать из-за коронавируса

ФАНвчера в 20:02
АМИТЕЛ

Цены в России могут вырасти на 30% к концу года

АМИТЕЛвчера в 04:05
Live24

В России продукты питания могут подорожать на 30% из-за коронавируса

Live24вчера в 03:28
ФедералПресс

Цены на продукты вырастут на треть к концу 2020 года

ФедералПрессвчера в 23:34
Lenta.ru

В России предрекли рост цен на продукты

Lenta.ruвчера в 09:56
URA.Ru

Продукты подорожают на треть из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 18:58
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года

Московский Комсомолец18 августа в 14:20

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газетавчера в 10:44
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Тренер «Динамо»: Моро пришлось сразу бросать в бой, хотя мы рисковали

Новичку московского "Динамо" Николе Моро пришлось сразу бросаться в бой в матче чемпионата России по футболу против "Ростова", тренерский штаб рисковал, выпуская его на поле, сказал главный тренер "бело-голубых" Кирилл Новиков.
РИА Новостивчера в 14:52

«Калашников» создал малогабаритные автоматы «Малыш» для самообороны

Предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны "Малыш" завершены, идет подготовка к государственным, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.
РИА Новости03:37
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