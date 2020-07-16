Минэкономразвития представило рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий, «Известия» ознакомились с ним. Возглавили список врачи, грузчики и программисты. В топ-50 также вошли SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, специалисты по работе с большими данными и облачными системами.

с чего всё началось

Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае. Во время эпидемии зафиксирован высокий спрос на низкоквалифицированных специалистов. Лидерами рейтинга стали врачи, грузчики и программисты.

В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

Общество Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей. 896

Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,5K

Политика В МИД Польши назвали актом дезинформации РФ розыгрыш Дуды пранкером В польском МИД назвали актом дезинформации российских властей розыгрыш президента Польши Анджея Дуды со стороны пранкера из России Владимира Кузнецова (также известного как Вован), который позвонил ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша и поздравил с переизбранием. 21

Наука Назван ключевой признак осложнений от коронавируса Специалисты изучили истории болезни 50 инфицированных с разными симптомами, включая кашель, проблемы с дыханием, а также потерю обоняния и вкуса. 5

Общество Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа; третья фаза будет проходить не только в России, но и за рубежом, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 14

Автоспорт Прост не видит у Ферстаппена шансов на титул в ближайшее время Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и советник «Рено» Ален Прост выразил мнение, что у Макса Ферстаппена практически нет шансов побороться с Льюисом Хэмилтоном за титул в ближайшие два года.

Общество ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшей выживаемостью больных раком Доля стоящих на учёте более пяти лет свидетельствует о выживаемости онкологических больных, рассказал NEWS.ru президент Противоракового общества России Давид Заридзе.

Футбол Агент Гайча подтвердил подписание контракта с ЦСКА Агент нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфа Гайча Матиас Фавано подтвердил подписание контракта с московским ЦСКА.

Политика Песков не стал комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, передает корреспондент "Газеты.Ru". 6

Политика Верховная рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка Украины Киев, 16 июля 2020, 12:05 — REGNUM Верховная рада назначила новым главой Национального банка Украины председателя государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, кандидатуру которого на данную должность предложил президент страны Владимир Зеленский.

Политика Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в твиттере комиссии. 48

Общество Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны. 121

Происшествия Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. 69