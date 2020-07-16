Минэкономразвития представило рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий, «Известия» ознакомились с ним. Возглавили список врачи, грузчики и программисты. В топ-50 также вошли SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, специалисты по работе с большими данными и облачными системами.

с чего всё началось

Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае. Во время эпидемии зафиксирован высокий спрос на низкоквалифицированных специалистов. Лидерами рейтинга стали врачи, грузчики и программисты.

В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

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