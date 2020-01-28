Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваАналитики предупредили о подорожании молока и мяса в 2020 году

Среди причин роста цен эксперты назвали подорожание сырья, запуск систем прослеживаемости животноводческих товаров, а также увеличение НДС на пальмовое масло и сокращение площади под посевы гречихи.
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
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Московский Комсомолец28 января в 12:56

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РБК28 января в 07:24

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News.ru29 января в 11:54

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РИА Новости27 января в 20:26

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15
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