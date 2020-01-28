Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

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«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолец28 января в 12:56

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК28 января в 07:24

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru28 января в 01:47

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

Уханьский коронавирус может подстегнуть интерес к мясу из пробирки

News.ruвчера в 11:54
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В Конституции захотели закрепить положение о традиционной семье

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас одобрил идею закрепить в Основном законе понятие семьи как союза мужчины и женщины.
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Глава управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина отметила, что в инструкции к соответствующему препарату указано, что он может быть эффективен при борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, однако это достоверно не установлено.
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Барселона — Леганес 5:0

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Компания Nissan объявила о запуске на территории России онлайн-сервис «Автомобили в наличии».
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ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

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Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

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