Экономика

РЕН ТВРЕН ТВВ России прогнозируют подорожание молока и мяса

В 2020 году в России прогнозируется подорожание мясной и молочной продукции на 12%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Аналитического центра при правительстве РФ.
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

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Известия27 января в 18:45

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Московский Комсомолец28 января в 12:56

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК28 января в 07:24

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

В Госдуме оценили сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо

RT на русском28 января в 15:06

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:04, Ашберн
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