Экономика
РЕН ТВВ России прогнозируют подорожание молока и мяса
В 2020 году в России прогнозируется подорожание мясной и молочной продукции на 12%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Аналитического центра при правительстве РФ.
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с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известия27 января в 16:01
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