Общество
RT на русскомВ России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Как пишет РБК, это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет. Отмечается, что выше этот показатель был только в 2008 году (362 тыс. человек). В начале ноября Счётная палата отметила сокращение численности населения России.
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В Томской области «увеличили» продолжительность жизни вымирающего населения
Красная веснавчера в 07:11
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Культура
Первую в Крыму модельную библиотеку открыли в Керчи
Ребята смогут познакомиться с новыми книгами, в том числе в 3D-формате, и получат доступ к электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки.
Политика
Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года.
Политика
Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание
Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Общество
Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Чернорморского флота (ЧФ) «Донузлав» во время экспедиции в Красном море обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши.
Политика
Британия выйдет из состава ЕС к 31 января 2020 года – Борис Джонсон
Великобритания в полном составе выйдет из состава Европейского Союза (ЕС) (Brexit) к 31 января следующего года.
Политика
Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе
Киев считает Народную милицию в республиках Донбасса незаконными формированиями.
Происшествия
В Петербурге арестован борец за передачу Исаакиевского собора
Полиция арестовала партнера епархии, главного борца за передачу Исаакиевского собора церкви и президента фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия».
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
Футбол
Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в еврокубковой весне
Впервые с 2001 года ни один российский клуб не будет представлен в еврокубковой весне.
Общество
На американском сегменте МКС снова сломался туалет
На американском сегменте Международной космической станции вновь вышел из строя туалет.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» произошел пожар
Как стало известно "Вечерке", этим утром вспыхнул пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов".
Политика
Новым премьером Финляндии стала Санна Марин
34-летняя Санна Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым в истории своей страны.
Политика
Bloomberg узнал о решении Трампа одобрить первую часть сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем.
Происшествия
Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета
Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Общество
Россияне назвали болезни, которых боятся больше всего
Наибольший страх у россиян вызывают такие болезни как рак, инсульт и ВИЧ, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.
Спорт
Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ
В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
Политика
Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева
Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Единоборства
Нурмагомедов пообещал «особенно сильно бить» Фергюсона
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, поделился ожиданиями в преддверии поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Здоровье
Каабак проведет первую после возвращения в НЦЗД трансплантацию почки
Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак в пятницу проведет свою первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации, сообщила пресс-служба центра.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.