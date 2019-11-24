Как пишет РБК, это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет. Отмечается, что выше этот показатель был только в 2008 году (362 тыс. человек). В начале ноября Счётная палата отметила сокращение численности населения России.

В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Культура Первую в Крыму модельную библиотеку открыли в Керчи Ребята смогут познакомиться с новыми книгами, в том числе в 3D-формате, и получат доступ к электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки.

Экономика Госдума подняла МРОТ на 850 рублей С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.

Происшествия В Петербурге арестован борец за передачу Исаакиевского собора Полиция арестовала партнера епархии, главного борца за передачу Исаакиевского собора церкви и президента фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия».

Культура Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.

Политика Новым премьером Финляндии стала Санна Марин 34-летняя Санна Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым в истории своей страны.

Политика Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.

Политика Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".

Общество Россияне назвали болезни, которых боятся больше всего Наибольший страх у россиян вызывают такие болезни как рак, инсульт и ВИЧ, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Спорт Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.

Политика Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.

Единоборства Нурмагомедов пообещал «особенно сильно бить» Фергюсона Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, поделился ожиданиями в преддверии поединка с американцем Тони Фергюсоном.

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.

Общество День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.