Общество

RT на русскомRT на русскомВ России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Как пишет РБК, это означает, что по итогам текущего года убыль в стране станет самой высокой за 11 лет. Отмечается, что выше этот показатель был только в 2008 году (362 тыс. человек). В начале ноября Счётная палата отметила сокращение численности населения России.
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Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года

РБКвчера в 22:00

Убыль населения в России поставит рекорд за 11 лет

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Росстат выступил с прогнозом численности населения РФ по итогам 2019 года

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Демографы предупредили о рекордном сокращении населения России

Московский Комсомолец01:11

В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

RT на русском02:42

Дети мигрантов

Российская газетавчера в 11:30

В Томской области «увеличили» продолжительность жизни вымирающего населения

Красная веснавчера в 07:11
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С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Экипаж гидрографического судна Чернорморского флота (ЧФ) «Донузлав» во время экспедиции в Красном море обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши.
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Британия выйдет из состава ЕС к 31 января 2020 года – Борис Джонсон

Великобритания в полном составе выйдет из состава Европейского Союза (ЕС) (Brexit) к 31 января следующего года.
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Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
РИА Новости вчера в 16:42
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе

Киев считает Народную милицию в республиках Донбасса незаконными формированиями.
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В Петербурге арестован борец за передачу Исаакиевского собора

Полиция арестовала партнера епархии, главного борца за передачу Исаакиевского собора церкви и президента фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия».
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Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
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Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в еврокубковой весне

Впервые с 2001 года ни один российский клуб не будет представлен в еврокубковой весне.
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Общество

На американском сегменте МКС снова сломался туалет

На американском сегменте Международной космической станции вновь вышел из строя туалет.
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На «Адмирале Кузнецове» произошел пожар

Как стало известно "Вечерке", этим утром вспыхнул пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов".
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Политика

Новым премьером Финляндии стала Санна Марин

34-летняя Санна Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым в истории своей страны.
Газета.Ru 10 декабря в 07:43
Политика

Bloomberg узнал о решении Трампа одобрить первую часть сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем.
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Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета

Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
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Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Московский Комсомолец вчера в 16:14
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Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Общество

Россияне назвали болезни, которых боятся больше всего

Наибольший страх у россиян вызывают такие болезни как рак, инсульт и ВИЧ, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.
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Спорт

Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
РИА Новости 11 декабря в 08:39
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Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева

Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Lenta.ru 11 декабря в 08:52
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Нурмагомедов пообещал «особенно сильно бить» Фергюсона

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, поделился ожиданиями в преддверии поединка с американцем Тони Фергюсоном.
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Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
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Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Здоровье

Каабак проведет первую после возвращения в НЦЗД трансплантацию почки

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак в пятницу проведет свою первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации, сообщила пресс-служба центра.
РИА Новости 02:25
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Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
Известия 11 декабря в 16:10
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