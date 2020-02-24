Экономика
Москва 24В России прогнозируют рост цен на бытовую технику
В России прогнозируется рост цен на бытовую технику и электронику. Изменения произойдут, если вступят в силу нормативы по стопроцентной утилизации отходов потребительских товаров и упаковки. Как пишут "Известия", цены на бытовую технику могут увеличиться на 13 процентов.
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известия24 февраля в 16:01
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Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов
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Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года
Известия24 февраля в 16:01
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