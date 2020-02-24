Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов

RT на русском14:31

Экооператор ответил на прогноз о росте цен из-за новых правил утилизации

РБК10:18

В «Деловой России» предсказали рост цен на бытовую технику

РИА Новостивчера в 18:12

Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Газета.Ru01:33

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ruвчера в 16:47

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известиявчера в 16:01

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ruвчера в 13:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:36, Ашберн
Кино

Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»

Экономика сегодня 16:18
Гаджеты

Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире

Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что он видел.
UfaTime.ru 15:42
Футбол

Экс-вратарь сборной Аргентины: Месси не входит в список лучших игроков

Роналдиньо был сильнее аргентинца, когда был в хорошей форме.
Газета.Ru 14:05
Политика

Зампостпред России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
RT на русском 19:55
Общество

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
RT на русском 19:17
Армия и оружие

Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба

Евразия Daily вчера в 11:13
Политика

Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова

Российская газета 19:20
Армия и оружие

Шойгу в Перми рассказали о проектах по созданию высокоточного оружия

РИА Новости 07:00
Культура

Девять ледовых скульптур создали на Olkhon Ice Fest

Праздник предварял конкурс ледовых скульптур, в нем приняли участие девять команд, которые создали композиции «Молодая королева», «Освещающий путь», «Лед — это жизнь», «Красота озера», «Начало жизни», «Орган», «Утренний дракон», «Нирвана» и «Течение времени».
Сибирские Новости 04:22
Наука

Найдена возможность выявлять ранние признаки рака

Ученые выяснили, что здоровые клетки организма помогают выживать злокачественным клеткам, благодаря определенному гену.
ToDay News Ufa 04:01
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
REGNUM 04:59
Кино

Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино

Актриса Кристина Асмус примет участие в съемках фильма «Булки», где исполнит роль пекаря из подмосковного Протвино.
Культуромания 13:08
Общество

Белоруссия в марте начнет импорт нефти через Украину

Белоруссия в марте начнет импорт нефти через Украину по нефтепроводу Одесса-Броды.
Вести.Ru 08:46
Экономика

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
ТАСС 03:10
Происшествия

Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии

Вести.Ru 02:23
Происшествия

В Сочи двоих детей унесло в море во время шторма

RT на русском 16:29
Общество

Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru вчера в 22:50
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Наука

Моделирование работы сердца упростили

Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами нашли способ упростить вычисления при компьютерном моделировании механики сердца.
Индикатор 08:40
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
Происшествия

В центре Москвы нашли тело рабочего в чане с водой

Тело 38-летнего рабочего из-под Рязани нашел руководитель ремонтных работ в чане с водой.
Росбалт 18:20
Происшествия

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Газета.Ru 18:57
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
Здоровье

Что изменится в жизни россиян с 1 марта из-за новых законов

Весна привнесет в жизнь граждан России новые правила, которые будут введены с 1 марта 2020 года.
Невские Новости вчера в 23:32
Политика

Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности

До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.
Взгляд.ру 19:24
Происшествия

В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак

За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Газета.Ru 09:49
Политика

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РИА Новости 18:08
Культура

18 проектов из Мордовии получат гранты Президента России

Чемпионом этого года среди мордовских грантополучателей стал Сергей Сеничев (театр-студия МХАТИК) с суммой гранта более 2,6 млн.
Столица С 09:42
Экономика

ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД

Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.
Российская газета 03:20
Политика

Трамп продлил на год связанные с Украиной санкции против России

Американский лидер Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
RT на русском 18:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное