Экономика
RT на русскомВ России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известиявчера в 16:01
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Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
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Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
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В ЦБ раскрыли новые уловки организаторов финансовых пирамид
В России раскручиваются финансовые пирамиды нестандартного формата - мошенники изобрели новые уловки, которые помогают привлекать деньги граждан.
Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
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Овечкин обнял Ковальчука на тренировке «Вашингтона»
Кино
Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире
Общество
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики — основные задачи правительства, заявил премьер Михаил Мишустин.
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У замминистра здравоохранения Ирана обнаружен коронавирус
Чиновник отметил, что у него накануне поднялась температура, первоначальный анализ показал положительный результат.
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Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Спорт
МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020
Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Энергетика
Новак рассказал, как долго продлится эра нефти
Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.
Космос
Программа защитит Землю от уничтожения астероидами
Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Экономика
РЖД выйдет из проекта модернизации путей в Иране из-за санкций США
Структура РЖД выйдет из совместного проекта с госкомпанией «Железные дороги Ирана» (IRIR) из-за угрозы попасть под санкции со стороны США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проспект к готовящимся к выпуску еврооблигациям.
Политика
В США считают неизбежным распространение коронавируса
Как сообщает ТАСС, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье пояснила, что пришествие COVID-19 является неизбежным.
Общество
Чиновник в Башкирии обругал матом жителя за просьбу о дороге к селу
Глава Кальтовского сельского совета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который пришёл к нему на приём, чтобы попросить построить дорогу к деревне.
Кино
Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Экономика
НМТП ограничится Новороссийском
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Кино
Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино
Актриса Кристина Асмус примет участие в съемках фильма «Булки», где исполнит роль пекаря из подмосковного Протвино.
Футбол
Сетьен — первый тренер «Барселоны» за 23 года, не выигравший дебютный матч Лиги чемпионов
Главный тренер испанской «Барселоны» Кике Сетьен стал первым за 23 года главным тренером команды, который не смог одержать победу в своём дебютном лигочемпионском матче во главе каталонцев, сообщает Opta.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Гаджеты
Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro
Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
Наука
Запах настоящего мужчины
Пусть запахи не играют в жизни человека такой роли, как у каких-нибудь кротов или крыс, некоторые из них могут быть для него крайне неприятны.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Наука
Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК
Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Игры