Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известия24 февраля в 16:01

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В правительство внесен проект концепции РОП

Российская газета03:44

Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов

RT на русскомвчера в 14:31

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ru24 февраля в 13:42

Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Газета.Ruвчера в 01:33

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ru24 февраля в 16:47

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известия24 февраля в 16:01

Экооператор ответил на прогноз о росте цен из-за новых правил утилизации

РБКвчера в 10:18
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Общество

В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса

Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.
RT на русском 03:08
Общество

Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
REGNUM 01:56
Футбол

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

ГЛАС.RU вчера в 17:06
Политика

В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Газета.Ru 03:18
Политика

Сурков не исключил обнуления президентских сроков

На прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.
BFM.ru 01:44
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия вчера в 23:19
Гаджеты

Камера моментальной печати Fujifilm Instax Mini 11 стала умнее и создана для автопортретов

Instax Mini 11, которая станет доступна в середине марта всего за $70, умеет автоматически регулировать выдержку и мощность вспышки в соответствии с условиями освещения.
3DNews 04:09
Армия и оружие

В Сирии американцы вновь перехватили колонну российских военных

Shraibikus News 03:57
Общество

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
РБК 00:01
Происшествия

У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
РИА Новости вчера в 05:40
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Происшествия

Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков

РИА Новости 03:38
Политика

Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности

До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.
Взгляд.ру вчера в 19:24
Общество

Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов

Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление, говорится в исковом заявлении, поданном в суд во вторник.
РИА Новости вчера в 13:37
Политика

ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал

Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Собеседник вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах

РИА Новости 24 февраля в 23:11
Политика

Аваков пообещал проверять температуру всем прибывающим на Украину

Каждому прибывающему на территорию Украины будет проведен замер температуры, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 25 февраля на заседании координационного совещания о ситуации по контролю за коронавирусом, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Красная весна вчера в 17:27
Шоу-бизнес

Певица Даффи рассказала о своем изнасиловании и заточении

По словам 35-летней певицы, которую пресса называла "новой Эми Уайнхаус", некоторое время назад ее незаконно держали в заточении, накачав наркотиками, и насиловали.
Газета.Ru 04:02
Экономика

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РИА Новости вчера в 18:08
Армия и оружие

Военнослужащий США заразился коронавирусом в Южной Корее

Военнослужащий армии США заразился коронавирусом на территории Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап».
REGNUM вчера в 22:51
Армия и оружие

120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Rusvesna.su 23 февраля в 07:23
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Космос

Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса

Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
REGNUM вчера в 18:44
Здоровье

Школы родственного ухода откроют в Алтайском крае

В настоящее время в рамках нацпроекта объявлен конкурс среди частных медицинских организаций, которые будут привлечены к уходу за больными на дому - на участие в конкурсе заявились уже шесть компаний.
Интерфакс - Россия вчера в 04:34
Политика

Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Мой Брянск 02:21
Космос

Подготовка МКС к прибытию модуля «Наука» откладывается

3DNews 02:18
Авто

В России зарегистрировано 6,3 тыс. электромобилей

Автостат 24 февраля в 00:00
Авто

Средняя цена кроссовера с пробегом в России составляет 947 тыс. рублей

Средневзвешенная цена кроссоверов с пробегом в 2020 году в России составляет 947 тыс. рублей.
МонаВиста вчера в 10:58
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