Экономика
RT на русскомВ России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известия24 февраля в 16:01
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Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов
RT на русскомвчера в 14:31
Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года
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