Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Экооператор ответил на прогноз о росте цен из-за новых правил утилизации

РБК10:18

Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Газета.Ru01:33

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известиявчера в 16:01

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику

News.ruвчера в 19:02

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ruвчера в 16:47

В «Деловой России» предсказали рост цен на бытовую технику

РИА Новостивчера в 18:12

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ruвчера в 13:42
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Политика

Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
РИА Новости 06:28
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

RT на русском 12:25
Общество

Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей

Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин объяснил происхождение недвижимости, которую региональная прокуратура требует изъять у него и его родителей через суд.
Коммерсантъ 12:46
Политика

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Экономика

Три российских сахарных завода приостанавливают работу

Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Вести.Ru вчера в 23:07
Спорт

МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Коммерсантъ 11:12
Политика

Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров

"Получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", — написал политик в Facebook.
РИА Новости 10:00
Политика

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
ТАСС 11:35
Происшествия

Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге

По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
Газета.Ru 10:35
Общество

Отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса на Канарах

В Испании поместили на карантин не менее тысячи постояльцев отеля на острове Тенерифе (Канары), где у туриста, прибывшего из Италии, диагностировали коронавирус.
Известия 07:05
Происшествия

Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах

На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Lenta.ru 11:10
Политика

Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине

«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Lenta.ru 09:15
Футбол

УЕФА может перенести или отменить Евро-2020 из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА Микеле Ува рассказал, в каком случае чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или отменен.
РИА Новости 11:56
Экономика

ЦБ обнулил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей отменены до 30 июня 2022 года.
BFM.ru 07:36
Происшествия

Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 11:20
Общество

Генпрокуратура впервые обжаловала дело об оскорблении власти в России

Замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек обратился в Верховный суд с требованием прекратить производство по делу об оскорблении губернатора Архангельской области Игоря Орлова, сообщил в Telegram глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Московский Комсомолец 12:23
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Хоккей

Ковальчук поделился ожиданиями от игры с Овечкиным

Газета.Ru 06:43
Общество

Число жертв коронавируса в Италии возросло до десяти человек

Число жертв заражения коронавирусом в Италии возросло до 10, вспышка привела к 322 случаям инфицирования, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:46
Политика

Бывший украинский дипломат заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Экономика

В бездействующую компанию вложили миллиарды долларов

В результате капитализация достигла 6,7 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда в начале года.
Lenta.ru 12:36
Происшествия

Сотрудник московской прокуратуры задержан по подозрению во взятке

По данным следствия, в феврале 2020 года сотрудник прокуратуры при участии посредника в ходе прокурорской проверки потребовал у гендиректора одной из компаний 1,2 млн рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.
Интерфакс 12:08
Общество

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Вести.Ru 09:39
Общество

В Румынии диагностирован первый случай заражения коронавирусом

Власти Румынии подтвердили первый случай коронавируса в стране – зараженным оказался человек, который вернулся три недели назад из Италии, сообщил телеканал Realitatea Plus.
Взгляд.ру 12:55
Армия и оружие

Войска Дамаска сбили беспилотник Турции в Идлибе

Уточняется, что турецкий дрон войска Дамаска сбили возле населённого пункта Дадих.
REGNUM 11:06
Общество

Союз женщин России вступился за женщин-полицейских

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова вступилась за женщин-полицейских и назвала оценку екатеринбургского депутата их способности догонять преступников в юбке необъективной.
Lenta.ru 12:10
Общество

Меган Маркл и принц Гарри выходят из королевского дома с апреля

Принц Гарри и Меган Маркл наконец обнародовали планы своего выхода из королевской семьи на официальном сайте Sussex Royal, получив на это её высочайшее разрешение.
Э Вести 23 февраля в 05:20
Политика

Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам

Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Газета.Ru 05:39
Общество

Суд в Петербурге перенес на среду заседание по делу «Сети»

Интерфакс 11:33
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