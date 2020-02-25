Экономика
RT на русскомВ России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
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с чего всё началось
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.Известиявчера в 16:01
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Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
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В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса
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Авто
Мировой авторынок в январе снизился на 10%
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Сетьен – первый тренер «Барсы» с 1997-го, не выигравший дебютный матч ЛЧ
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США объяснили заход американского эсминца в Черное море
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Как сообщает ТАСС, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье пояснила, что пришествие COVID-19 является неизбежным.
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УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
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Территории для строительства социального жилья определены в Ставропольском крае.