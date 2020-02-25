Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известиявчера в 16:01

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Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов

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Газета.Ru01:33

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ruвчера в 13:42
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:04, Ашберн
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Создатели финансовых пирамид придумали новые уловки для получения денег россиян.
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REGNUM 04:46
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США расширили санкции против России

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:02
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ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Вести.Ru 09:39
Политика

Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
РИА Новости 07:12
Общество

Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Происшествия

Врачей в Кабардино-Балкарии уволят после видео с застольем на работе

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Шоу-бизнес

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Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 08:40
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Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде

Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
BFM.ru 23 февраля в 01:02
Общество

В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи.
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Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
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Авто

Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки

Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели.
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Евро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля

Доллар в ходе торгов превысил отметку 65 руб. впервые с 9 октября.
Коммерсантъ 04:27
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Украинская полиция арестовала участников протестов в Новых Санжарах

Октябрьский районный суд Полтавы взял под арест участников протестов в Новых Санжарах. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Авто

Мировой авторынок в январе снизился на 10%

Автостат 23 февраля в 08:00
Футбол

Сетьен – первый тренер «Барсы» с 1997-го, не выигравший дебютный матч ЛЧ

«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Армия и оружие

США объяснили заход американского эсминца в Черное море

Американский эсминец USS Ross зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море, сообщает пресс-служба ВМС США.
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Политика

В США считают неизбежным распространение коронавируса

Как сообщает ТАСС, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье пояснила, что пришествие COVID-19 является неизбежным.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак язвительно ответила на критику Любови Успенской

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Территории для строительства социального жилья определены в Ставропольском крае.
Своё ТВ 09:02
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