Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Экооператор ответил на прогноз о росте цен из-за новых правил утилизации

РБК10:18

Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Газета.Ru01:33

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известиявчера в 16:01

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику

News.ruвчера в 19:02

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ruвчера в 16:47

В «Деловой России» предсказали рост цен на бытовую технику

РИА Новостивчера в 18:12

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ruвчера в 13:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Финансы

Курс рубля начал снижаться к доллару и евро

По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".
Ведомости 03:33
Здоровье

В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

Плюс один +1 08:56
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
Наука

Лава рассказала историю утраты биоразнообразия на острове Реюньон в течение 600 лет

Ученые изучали образцы растительности, которые в течение 600 лет застывали в лаве на склонах вулкана Питон-де-ла-Фурнез, одного из самых активных в мире.
Хайтек 10:35
Шоу-бизнес

Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Актуальные Новости 00:31
Единоборства

Российский боец MMA лишился победы из-за песни о Люцифере

Рязанский боец смешанного стиля (MMA) Михаил Коробков лишился пояса на турнире Fight Riot из-за песни "Люцифер" группы "Коррозия металла", под которую он вышел на бой.
Life.ru вчера в 08:12
Авто

Новый Subaru WRX STI получит новый 400-сильный мотор

Согласно информации, которую опубликовало издание speedme.ru, компания Subaru продолжает работать над новым WRX STI.
32CARS.ru 01:18
Политика

Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Lenta.ru 14:03
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Вести.Ru 02:35
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru 13:11
Происшествия

Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 23-летнего мужчины в пригородном дачном поселке под Рамонью, сообщили в региональном управлении СКР.
Российская газета 12:02
Армия и оружие

Боевики ПНС Ливии продолжают атаковать позиции ЛНА в Триполи

Слово и Дело вчера в 07:09
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix

Известия вчера в 13:10
Авто

Renault показала городской электрокар с запасом хода 250 километров

Запас хода составляет от 180 до 250 километров в зависимости от активированного режима. Зарядка аккумулятора в среднем займет 1-2 часа.
OAnews вчера в 15:11
Космос

«Хаббл» наблюдает галактику, напоминающую «отпечаток пальца»

Космический телескоп НАСА/ЕКА Hubble («Хаббл») получает изображения спиральных галактик уже далеко не в первый раз.
AstroNews.ru 06:54
Происшествия

Магистральный газопровод прорвало в Пермском крае

Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" с факельным горением произошел в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 12:31
Общество

Премьер-министр Италии обвинил больницу в распространении коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из итальянских больниц в способствовании распространению нового коронавируса.
Вестник Кавказа 06:00
Авто

Средняя цена кроссовера с пробегом в России составляет 947 тыс. рублей

Средневзвешенная цена кроссоверов с пробегом в 2020 году в России составляет 947 тыс. рублей.
МонаВиста 10:58
Авто

В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России

В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
Известия 06:49
Хоккей

«Автомобилист» обыграл «Авангард» 2:4

Коммерсантъ Екатеринбург 14:05
Футбол

Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта

Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.
РИА Новости 06:14
Спорт

МОК допустил отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет обязал организаторов игр в Токио проверить угрозу распространения коронавируса.
Политическая Экспертиза 10:20
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия 10:01
Общество

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Вести.Ru 09:39
Музыка

Определен представитель Украины на «Евровидении-2020»

За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.
Южный Федеральный 22 февраля в 21:20
Наука

Академик Константин Анохин: «Нейронауку ждет революция»

Приглашенный гость — нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Константин АНОХИН — представил научный взгляд на проблему.
Научная Россия 13:05
Общество

В Китае разработали вакцину от коронавируса

Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru вчера в 11:23
Здоровье

Короновирус выявили у троих россиян, находящихся на карантине в Казани

Новый Век 09:50
Футбол

Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.
Газета.Ru 14:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное