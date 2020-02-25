Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ruвчера в 13:42

Экооператор ответил на прогноз о росте цен из-за новых правил утилизации

РБК10:18

Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Газета.Ru01:33

В «Деловой России» предсказали рост цен на бытовую технику

РИА Новостивчера в 18:12

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ruвчера в 16:47

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известиявчера в 16:01

Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов

RT на русском14:31
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:40, Ашберн
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости 21:39
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Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru вчера в 22:50
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Tvoe-avto.com 08:37
Происшествия

В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак

Газета.Ru 09:49
Общество

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Российская газета 20:25
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Экс-замглавы МИД Украины заявила о «другой эре отношений» с Россией

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RT на русском 13:48
Политика

США расширили санкции против России

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:02
Кино

Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»

ИА InterMedia 05:42
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Губерниев грубо обозвал Тихонова

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Национальная служба новостей 11:14
Общество

Названа лучшая соцсеть для поиска работы

Россияне назвали «ВКонтакте» самой полезной соцсетью для поиска работы, следует из исследования 3 тысяч респондентов, проведенного сервисом «Работа.ру».
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Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках

Специалисты Института подчеркнули, что возможное введение США санкций на российский госдолг чревато потрясением для развивающихся рынков.
Известия 14:00
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Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
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В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2".
Российская газета 12:31
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Газета.Ru 22:25
Политика

СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера

В статье говорится, что в ближайшие время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией.
РБК 22:57
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О важности завтрака рассказала Nation News профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.
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«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

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Музыка

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Космос

На МКС обнаружен странный штамм бактерий в дозаторе воды

После изучения бактерий обнаружено, что они происходят от микроорганизмов, имевшихся на Земле, когда вода планету покидала.
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Космос

«Хаббл» наблюдает галактику, напоминающую «отпечаток пальца»

Космический телескоп НАСА/ЕКА Hubble («Хаббл») получает изображения спиральных галактик уже далеко не в первый раз.
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Общество

Перемирие с Москвой: почему Лукашенко не нашел замену российской нефти

21 февраля после телефонного разговора с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Россия "готова компенсировать Белоруссии $300 млн", теряемых из-за изменения условий поставок российской нефти.
РБК 02:44
Политика

Завтрашняя сессия Верховного совета может стать поворотной

Напомним, депутат от ЛДПР Виталий Анисимов предложил внести изменения в статьи регламента Верховного совета, которые предполагают, что лишить должностей руководителей депутатского корпуса можно будет большинством голосов, то есть за отстранение должны проголосовать 26 депутатов из 50.
Московский Комсомолец Хакасия 02:41
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Заграница отменяется? Как коронавирус попал в Италию и стоит ли туристам сдавать билеты

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Футбол

УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
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Экономика

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
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Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

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Прилучный и Муцениеце разводятся

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Экономика

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
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Транспорт

Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки граждан КНР в общественном транспорте

Ранее СМИ сообщили, что в Москве водителей наземного общественного транспорта — автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов — обязали сообщать диспетчерам, если в салоне находятся «лица китайской национальности».
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