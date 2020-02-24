Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известия24 февраля в 16:01

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Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов

RT на русскомвчера в 14:31

Экооператор ответил на прогноз о росте цен из-за новых правил утилизации

РБКвчера в 10:18

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ru24 февраля в 13:42

В «Деловой России» предсказали рост цен на бытовую технику

РИА Новости24 февраля в 18:12

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ru24 февраля в 16:47

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известия24 февраля в 16:01

Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Газета.Ruвчера в 01:33
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Политика

В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков

Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 04:48
Здоровье

IT-специалисты, учителя и врачи чаще всего болеют в России

Среди участников опроса простудными заболеваниями болели 77%. Чаще остальных простужаются работники IT-сферы (90%).
Inc-news.ru вчера в 04:17
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Происшествия

Во Франции зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

Во Франции сегодня, 25 февраля, выявлены два новых случая заражения коронавирусом Covid-2019.
REGNUM вчера в 14:02
Происшествия

Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики

Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
РИА Новости 05:25
Шоу-бизнес

Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела

Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Суть событий вчера в 06:24
Общество

Путин требует закрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики

Президент России Владимир Путин потребовал закрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики.
ТАСС 05:35
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Армия и оружие

Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

Lenta.ru вчера в 10:14
Спорт

Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии

Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Sport24.ru вчера в 05:58
Гаджеты

Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X

News.ru вчера в 02:02
Футбол

Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

Центр диагностики коронавируса заработал в Петербурге

Новый центр диагностики коронавируса открылся в Петербурге. До этого такой центр был в РФ только в Новосибирске.
Народные новости 00:30
Технологии

«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Ведомости вчера в 16:24
Наука

Впервые нашли окаменевшую смолу мелового периода

Впервые британские специалисты обнаружили окаменевшую смолу и древесину мелового периода.
МедиаПоток 01:13
Авто

Редкий полноприводный ВАЗ-21099 выставили на продажу

Кроме оригинальной КПП, ВАЗ-21099 с полноприводной системой получил другую схему задней подвески и бензобак, который сдвинут назад.
CarsWeek.ru 24 февраля в 01:34
Армия и оружие

В 2021 году будут заложены 2 подводных ракетоносца «Борей-А»

В 2021 году Россия заложит два дополнительных подводных ракетоносцев класса «Борей».
Московский Комсомолец в Марий Эл 04:44
Политика

Власти Харькова вернули городскому проспекту имя Георгия Жукова

5 сентября Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск ряда политиков и партий об отмене решения горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.
ТАСС 05:22
Политика

Сурков заявил, что Украины не существует

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что Украины как государства не существует, а вместо него есть лишь «сумбур» и «специфическое расстройство умов».
Московский Комсомолец 04:00
Экономика

В Саратовской области готовятся снизить ставки по ипотеке до 5%

В Саратовской области разрабатываются программы по снижению ставок ипотечного кредитования, есть реальные шансы выйти на 5% годовых.
Четвертая Власть 02:55
Общество

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.
Газета.Ru 05:17
Футбол

Фрэнк Лэмпард: «Бавария» отрезвила «Челси»

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард после крупного поражения в первом матче 1/ финала Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии" (0:3) признался, что соперник его в чувство.
Вести.Ru вчера в 20:31
Происшествия

Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы.
РИА Новости 03:17
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году

Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ остался английский — его выбрали для сдачи более 104 тыс. человек.
РБК 05:28
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

BFM.ru 24 февраля в 05:50
Общество

Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве

Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
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Общество

Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
REGNUM 01:56
Происшествия

Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Интерфакс 05:11
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