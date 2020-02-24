Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

с чего всё началось

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

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