Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известия24 февраля в 16:01

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Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов

RT на русскомвчера в 14:31

Экооператор ответил на прогноз о росте цен из-за новых правил утилизации

РБКвчера в 10:18

В «Деловой России» предсказали рост цен на бытовую технику

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Газета.Ruвчера в 01:33

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ru24 февраля в 16:47

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известия24 февраля в 16:01

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ru24 февраля в 13:42
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Умные колонки могут следить за своими владельцами

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Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не посещать три страны из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса COVID-19.
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Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»

Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Экономика сегодня вчера в 16:18
Экономика

Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма

Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключались с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
РБК 01:00
Общество

Школы Дальнего Востока эвакуируют из-за сообщений о «минировании»

Решили принять превентивные меры и эвакуировать все школы, лицеи и гимназии города, — цитирует ТАСС представителя администрации Хабаровска.
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Происшествия

Два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов в Приамурье

Амур.инфо вчера в 06:37
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия вчера в 23:19
Общество

Автоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможни

Перевозчики пожаловались на ФТС в своем письме президенту России Владимиру Путину.
БИЗНЕС Online 00:29
Футбол

Гризманн: «Иногда партнёры по „Барселоне“ не видят моих перемещений»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).
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Экономика

Пивовары захотели установить минимальную цену на пиво

Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) обратился к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой как можно скорее установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Lenta.ru 00:46
Технологии

Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone

В iPad, iPhone удалось обнаружить уязвимость, которая открывает доступ к информации, скопированной в буфер обмена данными.
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Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о «другой эре отношений» с Россией

Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль рассказала, что наступила «другая эра отношений» с Россией.
RT на русском вчера в 13:48
Экономика

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
ТАСС вчера в 03:10
Путешествия

Спрос на поездки в Италию упал на треть из-за коронавируса

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Городовой 01:06
Происшествия

Красноярского чиновника заподозрили в халатности из-за нападений собак

По данным СК региона, в отношении 41-летнего руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
РИА Новости вчера в 01:50
Спорт

В МОК оценили возможность отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса

По словам представителя Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда, ситуация с эпидемией коронавируса может осложнить или сделать невозможным проведение Олимпиады-2020 в Токио.
Экспресс газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
VSE42.RU вчера в 04:11
Политика

Названы способы улучшения образа России за рубежом

Российский совет по международным делам представил доклад "10 шагов на пути к эффективной публичной дипломатии России", где назвал необходимые шаги для улучшения имиджа российского государства в глазах других стран, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 00:54
Экономика

В Омске выросло количество миллионеров

Возросло в Омской области и количество миллиардеров. О доходах свыше одного миллиарда рублей заявили семеро омичей.
Российская газета 00:53
Кино

«Соник в кино» собрал более $200 млн в международном прокате

По итогам выходных «Соник в кино» стал лидером проката в США. За три дня в домашнем прокате фильм о синем ежике собрал $26,3 млн.
Красная весна 24 февраля в 04:17
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС 23 февраля в 18:41
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
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Общество

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Больше половины средней суммы, по данным аналитиков, приходится на молоко — 56 руб.
Коммерсантъ 01:00
Космос

На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность

Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Замана вчера в 07:45
Общество

В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Инфорос 24 февраля в 06:52
Шоу-бизнес

Самая красивая женщина в мире шокировала поклонников снимками топлес

ФАН вчера в 04:54
Общество

Для подключения фельдшеров и школ к интернету не хватило компьютеров

Источник РБК, знакомый с ходом реализации проекта, говорит, что всего было подключено 17,7 тыс. При этом в 18 регионах представители социально значимых объектов отказываются от подписания актов оказания услуг по передаче данных из-за того, что у них не установлено оборудование для доступа в интернет и, соответственно, они не потребляли услугу.
РБК вчера в 22:01
Как работают Яндекс.Новости?
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