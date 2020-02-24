Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов

RT на русском14:31

Россиян предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Газета.Ru01:33

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

Известиявчера в 16:01

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и электронику

News.ruвчера в 19:02

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

Lenta.ruвчера в 16:47

В «Деловой России» предсказали рост цен на бытовую технику

РИА Новостивчера в 18:12

В России взлетят цены на непродовольственные товары

URA.Ruвчера в 13:42
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:01, Ашберн
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Трамп заявил о планах поставить Индии вертолёты на $3 млрд

RT на русском вчера в 05:30
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
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RT на русском 10:30
Политика

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
ТАСС 11:35
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У деревьев нашли способность «передавать знания» по наследству

ТАСС Наука 10:35
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В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

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В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным

Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
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Политика

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Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
Российская газета 04:20
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Тедрос Адханом Гебрейесус через свой аккаунт в Twitter.
Piter.tv вчера в 23:52
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Общество

Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru вчера в 22:50
Общество

Посольство России вошло в топ неплательщиков за въезд в центр Лондона

Российское посольство в Лондоне вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр города.
РИА Новости 15:50
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru 13:11
Политика

Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

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Lenta.ru 14:03
Транспорт

Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
REGNUM 04:46
Гаджеты

Назвали сроки релиза Apple MacBook на процессорах для «смартфонов»

Компания Apple готовится выпустить на рынок ноутбук на процессоре для смартфонов — ARM.
ToDay News Ufa 02:59
Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев

"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов.
РИА Новости вчера в 11:24
Экономика

Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
РБК 07:31
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У замминистра здравоохранения Ирана обнаружили коронавирус

Иранский журналист Аббас Аслани сообщил, что у заместителя министра здравоохранения страны Ираджа Харирчи диагностирован коронавирус.
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Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты

Композитор Артем Иванов раскрыл детали сотрудничества с такими известными певицами, как Светлана Лобода и Лолита Милявская, а также рассказал, сколько артистки платят за качественный хит.
Что происходит 04:11
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Наполи — Барселона 1:0 (2-й тайм)

Лионель Месси выйдет в стартовом составе испанской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 14:39
Экономика

ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей

Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Газета.Ru 12:42
Политика

Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США

Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.
РБК 13:36
Общество

В Кургане работает премьер РФ Михаил Мишустин

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Космос

В НАСА назвали дату запуска грузового корабля Dragon к МКС

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«Слуга народа» собирается ликвидировать Пенсионный фонд Украины

Представительница партии власти «Слуга народа» сказала, что парламентарии допускают ликвидацию Пенсионного фонда.
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Открылся первый полноценный продуктовый магазин Amazon Go

Ведь новый Amazon Go Grocery в Сиэтле, который открывается 25 февраля, предлагает покупателям уже не просто ограниченный набор товаров, а полноценный ассортимент крупного продуктового супермаркета.
Моллы.Ru 06:01
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Эксперты рассказали, почему кроссоверам не нужен полный привод

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В лесу под Кельном археологи нашли советскую радиостанцию

Военное обозрение 09:57
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