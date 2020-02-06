Экономика

МонаВистаМонаВистаВ России ожидается рост цен на жилье на 25%

В ближайшие два года цены на жилье в России увеличатся минимум на 25%. Об этом сообщили опрошенные изданием РБК эксперты по недвижимости.
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

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«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 17:05

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБКвчера в 06:43
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Lenta.ru 04:36
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ЦБ назвал коронавирус одним из факторов возможного влияния на инфляцию

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Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Кокорин рассказал о планах на будущее

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Политика

Сноуден хочет продлить вид на жительство в России

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Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.
Известия вчера в 22:27
Общество

Новым гендиректором «Ленфильма» назначена Инесса Юрченко

Место гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина заняла глава петербургской студии «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
РБК 08:48
Общество

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
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Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
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Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

РИА Новости вчера в 09:55
Политика

Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

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Спорт

Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.
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Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Экономика

Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты.
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Авто

Представлен Hyundai Creta второго поколения

Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
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Футбол

Состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Испании

Состоялась процедура жеребьёвки полуфинала Кубка Испании.
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Футбол

Два вратаря «Авангарда» приостановили работу после увольнения тренера

Оба футболиста приостановили свою трудовую деятельность в клубе в знак протеста против увольнения из тренерского штаба тренера вратарей Владислава Тихонова.
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Кино

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
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Общество

Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»

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Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца

Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Траст».
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Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
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Чех претендует на звание игрока месяца в Английской хоккейной лиге

Бывший голкипер футбольный клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех номинирован на звание лучшего игрока по итогам января в Английской национальной хоккейной лиге (NIHL), сообщается на сайте Английской ассоциации хоккея на льду.
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Валерий Гаркалин госпитализирован

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Пелагея пожаловалась на травлю после развода с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ.
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Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
iReactor вчера в 17:47
Как работают Яндекс.Новости?
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