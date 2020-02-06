Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%. Об этом пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Комментировать1103
с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

Подробнее о событии

«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUMвчера в 03:40

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русском06 февраля в 13:41

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06 февраля в 06:43

РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новости06 февраля в 03:43

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°06 февраля в 11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

РИА Новости 09:08
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
РИА Новости 06:22
Происшествия

В Таиланде солдат устроил стрельбу

РИА Новости 07:39
Экономика

Снизить ставки по ипотеке призвали в правительстве России

В России завышена ипотечная ставка, ее необходимо снижать. Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.
РИА Оренбуржье вчера в 08:00
Наука

Переносчиком коронавируса назвали панголина

Московский Комсомолец вчера в 11:06
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

РИА Новости 04:42
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Общество

Свыше ста российских пилотов, работающих в Китае, могут быть уволены

Более ста российских пилотов, которые работают в Китае, могут стать безработными.
BFM.ru 07:49
Происшествия

В Ленинградской области ребенок погиб, провалившись под лед

Двое детей провалились под лед в Тосненском районе Ленинградской области, один из них погиб.
ТАСС 04:18
Политика

Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

РИА Новости 04:09
Политика

Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
ТАСС вчера в 13:45
Политика

Зеленский попросил закрыть представительства ЛНР и ДНР в Италии

Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский попросил своего коллегу, итальянского премьер-министра Джузеппе Конте закрыть в стране представительские офисы как незаконные.
RuNews24.ru вчера в 23:01
Кино

«Джокер» номинирован на антипремию «Золотая малина» за жестокость

Фильм Тодда Филлипса «Джокер» номинирован на антипремию «Золотая малина».
Культуромания 05:27
Происшествия

Одиннадцатилетняя школьница пропала в Самаре

Газета.Ru 08:25
Здоровье

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй приблизилось к 700

Число умерших от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 699 человек.
ФАН вчера в 18:36
Общество

На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна

Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что, по Уголовному кодексу Украины, карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
REGNUM 07:39
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Происшествия

Пилот Коби Брайанта был в секундах от спасения вертолета

Lenta.ru 08:35
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Часть российской делегации не смогла добраться до Сочи, где проходит встреча Путина и Лукашенко, к началу переговоров.
РБК вчера в 08:25
Происшествия

Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

Интерфакс 05:18
Космос

«Космические» элементы могут войти в химическую периодическую таблицу

Периодическая химическая таблица может пополниться элементами, найденными в космосе.
ТАСС вчера в 23:08
Общество

Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
RT на русском 06:17
Экономика

В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Газета.Ru 06 февраля в 14:13
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич родила первенца

Сегодня в 10 часов утра в элитном клиническом госпитале MD GROUP известная блогер Ида Галич родила первенца.
МонаВиста вчера в 12:11
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов.
РИА Новости 07:24
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
Футбол

Форвард МЮ не полетит на сбор в Испанию из-за коронавируса

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что новобранец команды Одион Игало не отправится на сбор в Испанию.
Soccer.ru 06:18
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал 08:49
Общество

Пользователи Сети узнали личность автора поста об убийстве ветеранов

News.ru 06:31
Политика

Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
РИА Новости 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное