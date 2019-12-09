В России ожидается сокращение продаж новых автомобилей от 20 до 50% (в зависимости от экономического сценария), говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), поступившем в РБК. При реализации оптимистического сценария продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн штук до 1,4 млн.

с чего всё началось

По самым оптимистическим прогнозам, падение в 2020 году составит 19-20% до отметки 1,4 миллиона реализуемых авто, а в 2021 году будет повышение до 1,8 миллиона авто. Самый мрачный сценарий предполагает падение на уровне 48-50% до 0,9 миллиона единиц, и повышение продаж в 2021 году до 1,3 миллиона.

В России прогнозируют снижение продаж новых авто на 50%

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