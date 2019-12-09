Авто

Picsnews.netPicsnews.netВ России прогнозируют снижение продаж новых авто на 50%

По самым оптимистическим прогнозам, падение в 2020 году составит 19-20% до отметки 1,4 миллиона реализуемых авто, а в 2021 году будет повышение до 1,8 миллиона авто. Самый мрачный сценарий предполагает падение на уровне 48-50% до 0,9 миллиона единиц, и повышение продаж в 2021 году до 1,3 миллиона.
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с чего всё началось

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

В России ожидается сокращение продаж новых автомобилей от 20 до 50% (в зависимости от экономического сценария), говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), поступившем в РБК. При реализации оптимистического сценария продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн штук до 1,4 млн.
РБКвчера в 13:00

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Продажи машин в России могут снизиться на 50%

CarsWeek.ruвчера в 17:15

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

РБКвчера в 13:00

Авторынок России может упасть на 50%

Автоновости днявчера в 14:10

Российский авторынок может упасть на 50% в 2020 году

Тарантас Ньюсвчера в 13:45

Продажи автомобилей в России в 2020 году могут упасть на 50% из-за пандемии

ТАССвчера в 13:08

Авторынок срывается в пике

Коммерсантъвчера в 13:03

Авторынок РФ может упасть на 50%

SpeedMeвчера в 17:00
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Комментарии

Общество

Установлены новые размеры пособия по безработице

Портал правительства Хакасии сообщает, что граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года и обратившиеся в службу занятости, в апреле – июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей, увеличенных на районный коэффициент (постановление №485 от 12.04.2020).
Хакасия 02:00
71
Политика

МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
8
Шоу-бизнес

Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке

Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru вчера в 08:00
11
Происшествия

На Кубани выявлено 44 новых случая коронавируса

Всего в России за сутки зарегистрировано 5642 новых случая заражения COVID-19.
Краснодарские известия 05:20
416
Общество

Баварские власти подтвердили отмену Октоберфеста из-за коронавируса

Октоберфест отменен в 2020 году из-за коронавируса, риск слишком велик, заявил на пресс-конференции в Мюнхене премьер-министр Баварии Маркус Зодер.
РИА Новости 03:10
12
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
4,8K
Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
497
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2,9K
Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

Вести.Ru 01:28
133
Общество

Глава Северной Осетии заявил о начале обещанных выплат

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил о начале обещанных единовременных выплат гражданам, потерявшим доход из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:25
7
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
17
Энергетика

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
316
Культура

Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе

Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане.
Ревизор.ру вчера в 08:10
470
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
346
Общество

Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
1,1K
Общество

Власти Италии готовятся представить план выхода из карантина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на своей платформе в социальных сетях заявил, что на этой неделе представит план по ослаблению запретов и ограничений, действующих на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 06:17
Энергетика

Цена барреля нефти Brent упала ниже $20

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 06:13
130
Общество

Телеведущего Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке

Историка моды, известного телеведущего Александра Васильева, выписали из больницы в Коммунарке после лечения от двусторонней пневмонии.
ТАСС 05:05
8
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия вчера в 07:18
149
Кино

Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов

Культуромания вчера в 14:27
3
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
703
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 19 апреля в 10:20
1,9K
Экономика

Аксёнов объявил о налоговых послаблениях для бизнеса в Крыму

Власти Крыма приняли решение снизить для юридических лиц в два раза налог на имущество и транспортный налог на три месяца.
ИА Крыминформ 03:28
1
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

REGNUM 01:18
223
Общество

В Крыму начали тотальные проверки граждан из других регионов

С сегодняшнего дня начались тотальные рейды по тем данным, которые были занесены в анкеты.
Вести Крым 03:20
4
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
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Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
233
Технологии

«Мегафон» открыл бесплатный доступ к сервисам для онлайн‑конференций

Оператор связи «Мегафон» предоставил бесплатный доступ к сервисам для онлайн‑конференций и вебинаров.
Ведомости вчера в 05:29
Энергетика

Эксперт объяснил влияние обвала нефтяных цен на рубль

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил историческое падение стоимости майских фьючерсов на нефть, а именно 300%-е снижение на сырье марки WTI, торги на которое завершилось в отрицательной зоне на отметке 37,63 доллара за баррель.
Пятый канал вчера в 19:01
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